“The Lying Swans”, primo vero album solista di Gloria de Oliveira, si muove in una dimensione sospesa fra folk gotico, dream pop, chamber music e suggestioni cinematografiche.

La musicista e artista visiva tedesco-brasiliana, affiancata dalla sensibilità produttiva di Randall Dunn, sembra interessata soprattutto a esplorare il momento in cui qualcosa di familiare diventa improvvisamente estraneo. Il cigno, figura centrale dell’immaginario dell’album, è un’immagine particolarmente efficace. Tradizionalmente associato alla purezza, alla fedeltà e all’amore romantico, nasconde una natura meno rassicurante. Dietro la sua eleganza si celano aggressività, inganno e sopraffazione. Il riferimento al mito di Leda e Zeus introduce così una riflessione sulla seduzione, sulla violenza e sulla difficoltà di distinguere il desiderio dalla manipolazione.

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La musica, inizialmente rarefatta e quasi impalpabile, acquista progressivamente una consistenza fisica, come se il ritorno alla realtà coincidesse con la riconquista del proprio corpo. La produzione di Dunn è fondamentale. Registrato fra Islanda, New York e Berlino, il disco alterna pianoforti vintage, archi, arpe, chitarre, sintetizzatori e percussioni, evitando accuratamente che l’abbondanza degli strumenti si trasformi in sovraccarico. La voce di Gloria, con la sua apparente fragilità, diventa una forma di resistenza, una presenza capace di mantenere il proprio centro anche quando tutto intorno sembra dissolversi.

L’apertura introduce immediatamente il carattere mitologico dell’opera. La musica sembra arrivare da una foresta immobile, attraversata da presenze invisibili.

Con “Fading Faces” il disco trova una prima, significativa definizione emotiva. Il pianoforte e le stratificazioni strumentali sostengono una melodia che sembra lentamente emergere dalla nebbia. Il brano conserva qualcosa di doloroso, ma evita qualsiasi compiacimento tragico. È interessante che Gloria abbia individuato proprio in questa composizione l’origine dell’intero progetto: la sua vulnerabilità diventa il punto di partenza di un percorso che non cerca di cancellare le ferite, ma di riconoscerle.

“Sacred Hearts” introduce una maggiore immediatezza melodica. Le aperture pop si intrecciano con un arrangiamento che conserva una certa solennità, mentre la voce acquista una presenza più luminosa. È uno dei momenti nei quali emerge con maggiore evidenza la capacità della musicista di avvicinarsi alla forma canzone senza rinunciare alla complessità del proprio immaginario.

“The Voyager” sposta l’attenzione verso una dimensione più apertamente visionaria.

Con “Wounded Birds” ritorna l’immaginario animale, ma questa volta la figura degli uccelli feriti sembra suggerire una condizione più direttamente umana. La delicatezza dell’arrangiamento non attenua il senso di vulnerabilità; al contrario, lo rende ancora più evidente. Gloria evita di trasformare il dolore in una dichiarazione programmatica e preferisce affidarsi a una scrittura fatta di dettagli, sospensioni e improvvise aperture emotive.

Il brano è anche una sorta di spartiacque, perché da qui in poi la voce e la musica assumono un aspetto più intimo e meno gotico. È proprio qui che “The Lying Swans” rivela la propria natura più profonda.

La collaborazione con Randall Dunn permette alla visione di Gloria di acquistare una notevole profondità sonora. Il suo lavoro non cerca di accentuare artificialmente il lato oscuro delle composizioni, ma lascia che la tensione emerga dal rapporto fra elementi apparentemente incompatibili: la grazia degli archi e l’inquietudine delle percussioni, la morbidezza del pianoforte e le improvvise incursioni della chitarra, la dimensione pastorale delle melodie e le ombre che le attraversano. Particolarmente suggestivo è l’utilizzo del flauto di Lina Andonovska, nel quale le suggestioni della musica brasiliana incontrano certe atmosfere del cinema horror italiano. Un incontro che sembra riassumere perfettamente l’intero progetto.

“The Lying Swans” è un cigno che attraversa lentamente uno specchio d’acqua, lasciando sotto la superficie il movimento incessante delle proprie zampe.