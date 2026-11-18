Credit: Cecilia Gatto

Di Cecilia Gatto

In occasione dell’uscita del nuovo disco, i Gurriers tornano a Milano con una data di un tour che sta regalando soddisfazioni sia a un pubblico sempre più numeroso, sia alla stessa band capace di costruire una vera e propria carriera nel giro di poco. Lo sa bene il collettivo di Dublino che, anche nel nostro paese, vede crescere esponenzialmente la propria fan base, passando dall’Arci Bellezza di due anni fa al Circolo Magnoglia andato rapidamente sold out in prevendita.

Il disco, “Nobody’s coming to save you“, uscito lo scorso 25 settembre, è il secondo ed è stato prodotto da Mark Bowen (chitarrista degli Idles) e Loren Humphrey (producer/engineer/collaboratore di Westside Cowboy, Geese, Tame Impala e molti altri).

I Gurriers lo stanno presentando ai fan con un lungo tour europeo che sarà seguito da diverse date in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti, per concludersi (per ora) di nuovo in Europa con date in diversi festival estivi previsti per l’anno prossimo.

In apertura gli Enola Gay, originari di Belfast, con alle spalle tanti singoli ed EP, ma non ancora un album. Sono stati introdotti dal vivo al pubblico italiano dagli Idles che li hanno scelti per aprire la loro data al Sequoie Music Park di Bologna il 4 luglio scorso.

Credit: Cecilia Gatto

Gli Enola Gay iniziano puntualissimi. Con le loro sonorità post punk super distorte e aggressive tendenti all’hardcore e il vocalist che rappa invece di cantare, hanno creato un mix inusuale di generi diversi.

Sono stati accolti calorosamente dal pubblico sin dalla prima canzone e l’entusiasmo è andato avanti per tutti i 40 minuti del loro set.

Il chitarrista è stato invisibile per quasi tutto il tempo, accucciato a terra intento a creare un muro di distorsioni con la pedaliera della sua chitarra.

Il loro set si é concluso con un appello del bassista: “In Italia e in Irlanda dobbiamo essere tutti antifascisti“, detto in italiano e accolto da un boato di approvazione.

Credit: Cecilia Gatto

Dopo un intro musicale degno dei migliori film western, il set dei Gurriers è iniziato con il botto: “Nobody’s coming to save you”, “Party lines” e “Nausea”, una di fila all’altra, hanno generato da subito un pogo che ha coinvolto mezza sala e che é continuato per quasi tutto il concerto, interrotto solo dalle poche canzoni più tranquille.

Tranquille ma cantate, se non addirittura urlate, con una passione travolgente che ha coinvolto tutto il locale, come “Drones” cantata interamente in mezzo al pubblico.

Un’ora e quindici minuti, che sembra siano passati in un attimo, senza un momento morto e con poche interruzioni, conclusi con gli ultimi due brani del nuovo disco, senza encore, ma con tanti ringraziamenti e tanta gioia per l’accoglienza calorosa che hanno ricevuto.

Un concerto carico, energico ed esplosivo che per tutta la durata dei set di entrambe le band è riuscito a distrarci completamente e a farci dimenticare dello stress della giornata.