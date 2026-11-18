Credit: Danielle Annetts

La band di Los Angeles Touché Amoré è tornata con “(I Can’t Get Out Of) My Own Way”, un nuovo singolo autonomo che segna il primo nuovo brano della band dall’uscita del loro acclamato LP del 2024, “Spiral In A Straight Line”.

Il brano ripercorre un ciclo di isolamento, inquieta introspezione e autolesionismo, affrontando la frustrazione derivante dal dover fare i conti con la distanza tra il potenziale personale e la realtà di sentirsi intrappolati in schemi familiari.

“(I Can’t Get Out Of) My Own Way” arriva dopo un periodo particolarmente introspettivo per i Touché Amoré. All’inizio di quest’anno, la band ha rivisitato il proprio album di riferimento del 2016, “Stage Four”, con un’edizione per il decimo anniversario, celebrando l’impatto duraturo del disco e il songwriting profondamente personale che ha finito per caratterizzare gran parte del loro catalogo. Pubblicato originariamente all’indomani della morte per cancro della madre del cantante Jeremy Bolm, “Stage Four” è diventato un documento fondamentale sul lutto e una delle uscite più significative della band. A distanza di un decennio, il suo peso emotivo rimane fondamentale per il legame della band con il pubblico.