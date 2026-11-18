Di Marco Goi

C’è uno scandalo che agita i sonni degli italiani. Un fatto increscioso di cui tutti parlano in maniera sdegnata. Un problema che non sembra poter avere una risoluzione. Una vergogna che ha portato numerose persone a scendere in strada a protestare. Di cosa sto parlando?

Beh, dell’orario d’inizio della prima serata televisiva, che si sposta sempre più tardi. Una volta, ai tempi in cui si stava meglio quando si stava peggio, la prima serata sulle principali reti tv nazionali partiva tradizionalmente alle 20:30. In seguito, soprattutto per via del successo su Canale 5 di ‘Striscia la notizia’, una striscia di informazione semiseria inserita nella fascia di access prime time, la prima serata ha cominciato a partire un po’ dopo, intorno alle 21:00, e ogni anno sempre qualche minuto più tardi. Non solo su Canale 5, ma anche su buona parte degli altri canali. Con la crisi di ascolti che ha coinvolto ‘Striscia’ negli ultimi anni, sembrava finalmente arrivato il momento per un’inversione di tendenza, invece no. È arrivato lui.

Gerry Scotti, con la sua versione rinnovata de La ruota della fortuna, ha preso il posto un tempo occupato da ‘Striscia la notizia’, ormai mandata in pensione (era ora!) e ha lanciato la sfida degli ascolti a Stefano De Martino e al programma pacco di Rai 1 ‘Affari tuoi’. I due programmi si contendono ora il pubblico ancora rimasto affezionato alla tv generalista per un periodo sempre più lungo, facendo partire la prima serata quasi alle 22:00. Orario in cui di solito molte persone, tipo me, si sono già abbioccate. Anche se io la tv generalista non la guardo quasi mai. Non per snobismo, ma perché è proprio inguardabile, oltre che lenta, noiosa, ripetitiva e superata.

Il film “Primetime”, che in italiano significa appunto “prima serata”, parlerà di tutto questo?



No. Certo che no. È una pellicola statunitense e agli americani nun gliene pò fregà de meno della sfida tra Scotti e De Martino, che pure potrebbe essere un buon spunto di partenza per un thriller, o magari persino per un horror. “Primetime” parla di un altro scontro televisivo, avvenuto nel 2006 tra i network a stelle e strisce NBC e ABC. Quest’ultima proponeva la serie cult “Lost”, che episodio dopo episodio conquistava un sempre maggiore pubblico. Per contrastarla, NBC decise così di promuovere in prima serata uno show che inizialmente andava a tarda ora, ma che stava attirando una crescente attenzione: “To Catch a Predator”, un programma di candid camera.

No, non una roba comica o pseudo comica in stile ‘Scherzi a parte’, bensì un reality dove smascheravano dei veri pedofili e predatori sessuali mentre si apprestavano ad incontrare ragazzini e ragazzine minorenni. Un programma che ha fatto nascere negli USA varie discussioni per questioni etiche e legali, in cui si sbatteva senza problemi il mostro in prima pagina. O meglio, in prima serata.

Uno dei reality show più controversi di sempre che non poteva non ispirare prima o poi un film, e infatti ora l’ha ispirato. “Primetime” di Lance Oppenheim, regista esperto in documentari qui al suo primo lungometraggio cinematografico di finzione, seppure ispirato a fatti veri, non è un capolavoro, a un certo punto sembra sul punto di esplodere e invece sul più bello si ferma, ma è comunque un buon film, girato con un tocco più visionario che documentaristico, e che fa nascere vari spunti di riflessione.

In particolare sul confine, qui davvero sottile, tra giornalismo e indagine poliziesca. Tra giustizia e pura gogna mediatica. Un tema, si veda il caso Garlasco o un qualsiasi programma condotto da Mario Giordano, più che mai attuale anche da noi.

Valore aggiunto del film sono le ottime interpretazioni del variegato cast, capitanato da Robert Pattinson, attore parecchio discontinuo che in alcuni film come questo o “Good Time” mi sembra ottimo, e in altri come la saga di “Twilight”, “The Batman” o “Mickey 17” mi pare parecchio meno convincente, per non dire proprio inespressivo. Il britannico ha qui la parte del conduttore del discusso “To Catch a Predator”, il discusso Chris Hansen.

C’è poi la cantautrice indie Phoebe Bridgers che, dopo una piccola apparizione musicale in “Ho visto la TV brillare”, fa qui il suo convincente esordio recitativo vero e proprio.

Ad offrire la performance più impressionante è però Skyler Gisondo, a mio avviso meritevole dell’Oscar o almeno di una nomination come miglior attore non protagonista, nei panni dell’uomo-bambino che adesca i predatori sessuali.

Cercate quindi di recuperarlo al cinema o in streaming, ne vale la pena. Altrimenti sarete costretti ad aspettare che arrivi tra qualche anno sulla tv generalista, magari in prima serata. Anche se, ormai, inizia talmente tardi che dovrebbero chiamarla prima nottata.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Pensieri Cannibali’ che ringraziamo per la gentile concessione