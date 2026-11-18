credit: Arianna Carotta

20 anni sì. I Bull Brigade (“Perchè non si sa mai” per noi era da 8 in pagella) hanno celebrato vent’anni di carriera (sono nati a Torino nel 2006) con un grande evento, il 7 novembre, al Teatro della Concordia a Venaria Reale (TO) e una mostra celebrativa. Perchè, beh, un simile traguardo va festeggiato nel modo migliore. Noi di IFB ci siamo fatti una chiacchierata con i ragazzi, per mettere i puntini sulle “i” a questo che non è certo un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza!

In vent’anni anche il vostro pubblico è cresciuto insieme a voi. Che effetto fa essere diventati una colonna sonora delle loro vite?

La cosa più bella è rendersi conto che quello che abbiamo scritto ha trovato un posto nella vita delle persone, anche mentre quella vita cambiava completamente. Sono cambiate le responsabilità, qualcuno ha avuto dei figli, sono arrivati il lavoro. Eppure continuiamo a ritrovarci sotto un palco e a riconoscerci nelle stesse canzoni. Penso che sia una fortuna enorme.

I Bull Brigade sono sempre stati un luogo nel quale aiutarci e sostenerci. Nel tempo abbiamo capito che quel luogo esisteva anche per persone che magari non conoscevamo affatto. La cosa un po’ bizzarra è pensare che qualcuno possa associare un momento importante della propria vita a una frase che io ho scritto senza avere la minima idea di chi fosse. Tu parti da una cosa tua, molto personale, e quella cosa finisce per appartenere anche a un altro. Dopo vent’anni continua a sembrarmi incredibile.

“A Way of Life” e “Sommersi” parlano alla stessa persona o raccontano due versioni diverse di voi?

Penso che parlino alla stessa persona, che nel frattempo ha attraversato un po’ di cose. Quando sei molto giovane hai un’urgenza fortissima di dichiarare chi sei, a quale mondo appartieni e da quale parte vuoi stare. Per noi era fondamentale rivendicare l’appartenenza a una scena che ci aveva dato tantissimo e dentro la quale avevamo trovato una possibilità di esprimerci.

Crescendo impari a riconoscere anche quello che ti succede dentro, comprese delle fragilità che a vent’anni magari non sai nemmeno come chiamare. Quindi cambia il modo di raccontarsi, ma il filo rimane. Quando suoniamo quei brani nello stesso concerto io mi ci riconosco in entrambi. Posso avere uno sguardo diverso su certe cose, però so benissimo da dove arriva quello che sono oggi. E a quel ragazzo lì continuo a volere bene.

C’è un verso dell’ultimo disco che vi mette particolarmente a nudo quando lo cantate dal vivo?

Faccio fatica a isolarne uno, perché ci sono canzoni nelle quali mi sento esposto per tutta la loro durata. “Il Quindicesimo Inverno”, ad esempio, tocca una parte fondamentale del mio percorso: l’arrivo dalla provincia, il bisogno di trovare a Torino delle persone con cui condividere passioni musicali, calcistiche e politiche, la costruzione di un mondo nel quale potermi riconoscere.

Cantare certe cose oggi significa riguardare quel percorso sapendo quanto ha condizionato tutto quello che è venuto dopo. E quando davanti trovi qualcuno che le canta con la stessa intensità ti rendi conto che stai mettendo in comune una parte abbastanza delicata di te. Abbiamo sempre lavorato molto sugli stati d’animo, anche quelli meno facili da ammettere. Credo che una parte del rapporto con il nostro pubblico nasca proprio da questa disponibilità a raccontarli.

Quale immagine racconta la Torino degli esordi? Cosa è rimasto e cosa è svanito?

Mi viene in mente il tragitto da Montanaro verso Torino. Per me quella città rappresentava la possibilità di incontrare tutto quello che sentivo mancarmi: i concerti, lo stadio, le persone, i luoghi nei quali potevi discutere e cominciare a fare qualcosa. All’inizio la guardavo soprattutto attraverso quella fame lì.

Oggi ci leggo molto di più anche la storia delle nostre famiglie, il lavoro nelle fabbriche ed i ritmi che hanno scandito la vita dei nostri genitori. Sono cose che ti porti dietro e che finiscono dentro le canzoni anche senza nominarle direttamente.

Sono cambiati i luoghi e alcuni punti di ritrovo sono scomparsi, insieme alla possibilità di incontrare lì determinate persone. Quella combinazione precisa non torna. Però riconosco ancora una certa ostinazione, un orgoglio che convive con la fatica. La sedia di Mondonico puntata contro il cielo continua a essere un’immagine nella quale ritrovo moltissimo di questa città.

Quando avete capito di poter crescere artisticamente senza perdere autenticità?

“Il Fuoco Non Si È Spento” è stato sicuramente un passaggio fondamentale. Ci ha fatto capire quanto le nostre canzoni potessero arrivare anche a persone esterne al circuito dal quale provenivamo. Poi sono arrivati dei segnali molto concreti: proporci nei club, gestire direttamente le biglietterie e vedere andare sold out posti come l’Hiroshima, la Santeria, o Estragon. A quel punto abbiamo dovuto prendere coscienza delle possibilità che avevamo.

Con “Perché Non Si Sa Mai” abbiamo fatto un ulteriore passo, affidandoci per la prima volta a un produttore esterno. Andrea Tripodi ha lavorato sul suono, sulla struttura e sulle melodie, dando alle canzoni quel vestito da festa di cui avevano bisogno. Noi dentro continuavamo a riconoscere le nostre atmosfere e le nostre parole. Penso che l’autenticità dipenda molto dalla consapevolezza delle scelte che fai. Puoi imparare, affidarti a qualcuno più competente e crescere, continuando a sapere esattamente cosa vuoi raccontare.

Nell’epoca degli algoritmi vi sentite dei sopravvissuti, oppure c’è ancora fame di dischi e storie vissute?

Se guardo alle persone che vengono ai concerti faccio fatica a sentirmi fuori tempo massimo. C’è ancora qualcuno che dedica attenzione a quello che scriviamo, che impara le parole e che dà un valore a un disco nella sua interezza. Finché succede, per noi ha senso continuare a lavorare in questo modo.

Poi sarebbe assurdo ignorare come funziona la musica oggi. Con l’autoproduzione devi studiare, capire gli strumenti e stare attento a tantissime dinamiche. Noi lo facciamo, perché vogliamo dare alle canzoni tutte le possibilità di arrivare lontano.

Quello che mi interessa è che rimanga qualcosa dopo l’ascolto. La musica per me è sempre stata uno strumento per decifrare la realtà e trovare delle persone con cui condividerla. Credo che questo bisogno ci sia ancora. Magari cambiano i mezzi attraverso i quali viene fuori, ma quando una canzone ti riguarda te ne accorgi.

Con quali artisti della scena romana sentite una particolare affinità?

Gli Ultimi sono sicuramente una delle prime band che mi vengono in mente. Sento una vicinanza nel modo di raccontare certe fatiche quotidiane, nei sentimenti e nell’importanza che viene data alle parole. Mauri ha partecipato anche a “Trappole” dei Quarantena, insieme a me: sono rapporti che nel tempo si intrecciano e diventano una parte importante del nostro mondo.

Poi c’è Giancane, con cui abbiamo condiviso “Lividi”. Ci siamo conosciuti suonando allo stesso festival a Ravenna e il rapporto è nato nella maniera più semplice: una birra, una sigaretta, due chiacchiere. Da lì è arrivata la voglia di fare qualcosa insieme. Mi piace quando succede così, quando prima della collaborazione c’è il piacere di stare con una persona. Roma ci ha dato tantissimo anche dal punto di vista umano e il calore del Largo è stato un altro bel pezzo di questa storia.

Fra trent’anni un ragazzo trova una vostra cassetta e schiaccia play. Quale sensazione vorreste lasciargli?

Vorrei che gli venisse voglia di fare qualcosa. Mettere su una band, scrivere, organizzare un concerto, cercare qualcuno con cui condividere quello che gli passa per la testa. È quello che è successo a me quando ho incontrato il punk: ho scoperto che potevo prendere parte alle cose, che c’era spazio anche per uno come me.

Mi piacerebbe che in quella cassetta sentisse delle persone che hanno provato a raccontare la propria vita con tutti i mezzi che avevano. E che magari, in mezzo a quelle parole, trovasse qualcosa che riguarda anche lui, pur vivendo trent’anni dopo. Se poi gli venissero i brividi e sentisse il bisogno di alzare il volume, direi che avremmo fatto un bel lavoro.