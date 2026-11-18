“Dead Company” è una sorta di ritorno alle origini per i Royal Blood, che tolgono di mezzo il superfluo e si concentrano su ciò che li ha resi famosi sin dall’inizio. Il duo inglese prova a recuperare lo spirito del fortunatissimo debutto del 2014: il sound si fa più crudo ed essenziale rispetto alle ultime due uscite, dove si era fatto ricorso ai synth e persino agli archi per rimpolpare la consueta proposta, tutta basata sulla batteria di Ben Thatcher e sul basso e sulla voce di Mike Kerr.

Credit: Edward Cooke

Il ritorno a una formula più grezza giova sicuramente alla band, che con le dieci tracce del disco sembra riabbracciare una dimensione più consona al proprio stile originale. Non c’è traccia di orpelli sonori: tutto è diretto, asciutto, pensato per colpire.

A reggere l’impianto sono ancora una volta le linee di basso di Kerr. Da esperto in effettistica qual è, il frontman sa gestire sapientemente l’assenza di una chitarra. Il suo lavoro al basso è la colonna portante di un album che è la quintessenza del suono dei Royal Blood originali: un hard rock cattivo ma orecchiabile, dal grandissimo impatto, nel quale elementi blues, garage e stoner si fondono per rendere il tutto ancor più massiccio.

La fortissima influenza dei Queens Of The Stone Age resta più che evidente. D’altronde, la band di Josh Homme è da sempre un punto di riferimento per il duo di Worthing, soprattutto per quanto riguarda la creazione di groove tanto rocciosi quanto fluidi.

Le sfumature funk infondono dinamismo e vitalità a un lavoro particolarmente heavy: “Dead Company” è probabilmente l’album più duro dei Royal Blood dai tempi dell’esordio. I riff schiacciasassi di Kerr colpiscono nel segno e rappresentano l’aspetto più interessante di un disco che, pur privo di sorprese, si fa apprezzare per il suo vigore e la sua naturalezza. Due ingredienti ricercati espressamente dai due che, per l’occasione, volevano a tutti i costi tornare a canzoni pronte per essere proposte dal vivo.

Eppure proprio qui sta il nodo della questione. L’impressione generale è che i Royal Blood siano ormai prigionieri del sound che li ha fatti conoscere in tutto il mondo. Nei lavori più recenti, ovvero “Typhoons” e “Back To The Water Below”, se non altro si avvertiva il desiderio di allargare i confini. Di spingersi oltre i limiti della pedaliera di Mike Kerr.

Con “Dead Company” la band elabora invece una dignitosa resa artistica, come se volesse dire all’ascoltatore: «Ci abbiamo provato a dire qualcosa di diverso, ma riusciamo a dare il meglio solo quando non ci allontaniamo dai nostri standard». Oggettivamente è difficile prevedere sviluppi sorprendenti nel futuro di questo gruppo.

Certo, resta un disco efficace e divertente, che farà il suo dovere in sede live e metterà d’accordo i fan della prima ora. Ma è un album che guarda indietro più che avanti, e che lascia aperta una domanda: cosa resta ai Royal Blood, una volta tornati al punto di partenza?