Credit: John Jones

A quasi sei anni di distanza da “Course In Fable“, Ryley Walker tornerà il prossimo 26 febbraio, via AD 93, con il suo settimo LP, “Darkening The Glass“.

“Darkening the Glass” è un album dalla trama molto ricca, caratterizzato da trame digitali sorprendentemente frastagliate, linee di chitarra in loop che condividono lo spazio con breakbeat frenetici, accoglienti pad di synth, elaborazioni live scintillanti e un’interazione tra i membri della band. Tra questi stili divergenti, la voce di Walker offre una gradita nota di stabilità. L’album attinge da anni di creazione musicale e collaborazioni, composto da campioni tratti da vecchi demo di chitarra su cui Walker aveva lavorato invano per anni dopo il suo album del 2021, “Course in Fable”. Sebbene le pubblicazioni di Walker siano sempre state ingannevolmente agnostiche dal punto di vista del genere — comprendendo collaborazioni rumorose di improvvisazione libera, composizioni confessionali di acid-folk e ambizioni jazzistiche con inflessioni prog, tra le altre forme — nessuna sua opera ha mai abbracciato una gamma così ampia di punti di riferimento musicali, li ha utilizzati per offrire una fusione così spietata e senza compromessi, né lo ha fatto con una personalità così inimitabile. È stato composto con l’aiuto di Ben Kudler dei Computer Music for Dorks e dei Radical Democracy (che ha aiutato Walker a sviluppare la propria tecnica con il laptop), oltre che di un gruppo di collaboratori provenienti dalle scene noise e di improvvisazione di Chicago (Andrew Scott Young, Bill MacKay e Max Allison), che si sono riuniti per alcuni giorni di registrazione in studio con Cooper Crain (Cave, Bitchin Bajas). Il disco che ne è risultato è una sintesi stilistica imponente di Ryley Walker, un passo avanti sicuro lungo un percorso musicale singolare e una visione tanto abrasiva quanto personale.

Dopo “Carrier“, rilasciato a settembre, ora è la volta del nuovo singolo “Cloud Of Beaujolais”, accompagnato da un video diretto da Emma Smith.

Il musicista originario dell’Illinois, ma ora di stanza a Los Angeles dice del pezzo: