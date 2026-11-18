Sempre gradito il passaggio dei Veils nel nostro paese: dopo le numerose date di febbraio 2025, quest’anno gli appuntamenti nel nostro paese con la band neozelandese sono solo due, stasera qui al Locomotiv Club di Bologna e domani al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

La band di Auckland nel frattempo, però, ha pubblicato un nuovo LP (il suo ottavo), “Fragile World“, uscito lo scorso giugno per V2.

Il pubblico emiliano è piuttosto numeroso – sebbene non ci sia il sold-out – e si dimostra molto interessato alla musica dei Veils, supportandoli in ogni occasione e, non a caso, il frontman Finn Andrews lo ringrazierà più volte nel corso degli ottanta minuti del concerto.

Setlist di oggi che fa ovviamente riferimento soprattutto al loro lavoro più recente, ma non mancheranno spunti da quasi tutti i loro otto album per la gioia anche dei fan di vecchia data.

Sono passate da poco le nove e quaranta quando Finn Andrews, unico componente originale del gruppo neozelandese nonché mente del progetto, e compagni salgono sul palco del locale situato all’interno del Parco Del Dopolavoro Ferroviario, che quest’anno celebra la sua diciottesima stagione.

E’ “Aurora”, opening-track anche di “Fragile World”, ad aprire la serata: Finn, con il suo solito cappello che non toglierà mai per tutta la serata, si siede al piano ed è proprio con questo strumento che darà il la al concerto: la sua voce è delicata, toccante e pura fin da subito, a ogni parola sembra uscire dalla sua bocca poetica delicatezza, mentre il drumming si fa più potente, ma anche quando le cose si fanno più intense è solo per un breve attimo, perché in pochi istanti torna quella calma gentile che tanto ci piace.

Altro pezzo nuovo e altre immense emozioni: è la sincerità di “High Hopes” che ci colpisce dritti al cuore con una chitarra vibrante, ma anche qualche synth scintillante e l’immancabile piano. Le sensazioni che nascono sono da brividi anche per l’intimità che i vocals del frontman sanno creare. Tutto molto bello, proprio come la rassegna calcistica-musicale che si tiene proprio qui al Locomotiv Club e all’interno del Parco del Dopolavoro Ferroviario ogni settembre. Poco da aggiungere!

Un tuffo indietro di dieci anni e più precisamente a “Total Depravity” con il vecchio singolo “Swimming With The Crocodiles”, che vede Finn alzarsi e prendere la sua sei corde: l’atmosfera, proprio come succedeva su quel disco, si fa più cupa e appaiono parecchi elementi elettronici tra cui synth e drum-machine, ma la passione della voce del frontman, che a nostro avviso risulta più pulita rispetto all’album, è qualcosa di indescrivibile per la sua purezza anche in momenti più intensi come questo.

Un altro tuffo nel passato – questa volta addirittura di venti anni ed esattamente verso il loro sophomore “Nux Vobica” – lo facciamo sempre volentieri ed è “Not Yet” che ci dà questa occasione: buia e malinconica, la canzone cresce e si fa sempre più carica con una bella energia dai toni rockeggianti che la pervade soprattutto nel finale, quando l’intensità aumenta in maniera decisa.

Perfette le melodie di “The Ladder” con quelle sue sensazioni di intimità, disegnate con grande eleganza e qualità da piano e violino, mentre il coro si fa più adrenalinico, ma non mancano passione e dolcezza nei vocals di Andrews, che ritroviamo anche subito dopo in “My Foolish Heart”, altro brano supertoccante e delicato.

Il clima, invece, si fa più claustrofobico con “Here Come The Dead” e si ritorna verso toni elettronici più cupi con synth rumorosi, percussioni pesanti, grida e chitarre verticose che ne aumentano l’intensità, prima che “Jesus For The Jugular”, altro estratto da “Nux Vobica” (2006), chiuda il mainset con una cattiveria quasi punky, regalando alla folla felsinea un’inaspettata scarica di adrenalina.

Un paio di minuti scarsi e Finn si ripresenta sul palco, questa volta da solo e ci presenta una toccante “Lavinia” al piano, che sa emozionarci ancora una volta come poche altre anche dopo oltre venti anni dalla sua uscita.

A chiudere la serata ci pensa “Axolotl” (da “Total Depravity”), che vede anche il rientro sul palco del violino che, abbinato a un piano determinato e quasi violento, porta una cupa e rumorosa intensità nella sala del Locomotiv.

Un’ora e venti minuti di grande bellezza musicale in cui Andrews e compagni con il loro talento hanno saputo disegnare poesia e delicatezza ricche di qualità, unite a qualche momento più frenetico: il pubblico bolognese apprezza e applaude convinto e noi non possiamo che trovarci d’accordo.