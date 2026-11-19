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I Cure For Youth, quartetto di Los Angeles guidato dal polistrumentista Scott Savarie e dalla tastierista Catarina Teles, si inseriscono nel prolifico filone del revival post-punk, tentando di saldare le austere pose atmosferiche dei primi anni ’80 con la spinta propulsiva e geometrica del moderno hardcore.

Il loro album di debutto, “Synthetic World”, è un lavoro di encomiabile compattezza (35 minuti per 12 tracce) che, pur senza inventare nulla di nuovo, si distingue per una notevole perizia formale e per un’invidiabile lucidità negli arrangiamenti. I Cure For Youth non cercano la rivoluzione copernicana, ma un’onesta e rigorosa ridefinizione dei codici di genere, mettendo in scena una drammaturgia fredda e controllata che fotografa con puntualità l’alienazione urbana contemporanea.



Il disco brilla soprattutto quando la band spinge sull’acceleratore combinando melodia e nevrosi. Il singolo “New Rose Bloom” fluttua agilmente tra la rigidità della new wave storica e la foga dei Ceremony, ma è con la sincopata “Scars” che il quartetto tocca il suo vertice, forte di un riffing affilato immerso nel chorus e di una progressione dall’impatto trascinante. Anche nei passaggi più canonici, dove la voce distaccata di Savarie rischia di suonare fin troppo monocorde, la produzione massiccia e l’uso intelligente dei synth di Teles riescono a mantenere alta la tensione emotiva, evitando i cali di ritmo che spesso affliggono le opere prime.



In definitiva, “Synthetic Word” è un’opera priva di fronzoli e sorretta da un discreto senso della misura. Non brillerà per innovazione storica, ma si impone come un ascolto dignitoso, che si lascia fruire senza troppi sussulti ma anche senza grossi cedimenti. Un compitino ben eseguito.



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Cure For Youth: Bandcamp