Katie Gregson – MacLeod, cantautrice scozzese di Inverness, pur avendo solo venticinque anni ha già vissuto diverse vite. Ha iniziato a suonare chitarra e piano da giovanissima per poi pubblicare su Bandcamp il primo EP “Games I Play” nel 2021 e ottenere un fulmineo, inaspettato successo quando il brano “Complex” è diventato virale su TikTok l’anno dopo.

I due EP successivi, “Songs Written For Piano” e “Big Red” sono usciti per Columbia e Sony, poi il nuovo passaggio al mondo indipendente con “Love Me Too Well, I’ll Retire Early” pubblicato dalla Last Recordings On Earth, stessa etichetta per cui ora esce l’esordio sulla lunga distanza “Albatross”. Un ritorno alle origini, a quelle sonorità folk venate di indie pop che Katie sa padroneggiare al meglio.

Brani che mettono in luce la voce calda, versatile, espressiva di Katie autrice di canzoni sincere e delicate, vulnerabili e commoventi come “196”, “Sometimes”, “Second Hand”, “Same Eyes” o “Daughter” (scritta con Elanor Moss) in un equilibrio perfetto tra piano e chitarra acustica con grande attenzione agli arrangiamenti sempre misurati e mai eccessivi impreziositi da Nick Hill e Will Taylor dei Flyte alle seconde voci.

“Roadkill” è uno dei brani cardine di un disco che riflette con eleganza e molta malinconia su relazioni sbagliate (“Nothing Really Changes”, “I Don’t Think Of Kissing You”) ed errori fatti (“The Big Lie”, “Chicago”). Gregson – MacLeod ha trovato preziosi alleati nei produttori Dom Monks e Will Taylor che l’hanno aiutata ad essere se stessa, a cesellare armonie di gran classe come quelle di “How Were You To Know?” e ” Good Guess” in un album incantevole e riuscito.

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