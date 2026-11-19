I Chvrches hanno pubblicato il nuovo singolo “Evil”, brano tratto dal prossimo album del trio scozzese, “All The King’s Men” (atteso il 22 gennaio 2027), che affronta il tema delle percezioni pubbliche e dello scrutinio specifico a cui sono sottoposte le donne.

La Mayberry osserva: “Ho lottato a lungo con la sensazione di essere fraintesa quando si trattava di parlare di questioni che mi sembravano piuttosto semplici e di buon senso. A vent’anni era sconcertante sentirmi etichettata come questa ‘donna feroce’ con cui non mi identificavo e ricevere quel tipo di critiche al vetriolo, ma è stato molto divertente interpretare quel personaggio mentre scrivevo questa canzone.“

“Ironia della sorte, all’epoca non ero nemmeno così arrabbiata, ma probabilmente lo sono ora, e mi sta bene così. A volte mi sento davvero arrabbiata – non capisco come una donna possa non esserlo, in questo momento storico, e penso che dovremmo esserlo – ma cerco sempre di trovare un po’ di gioia per bilanciare la rabbia. Questa canzone è un po’ come togliere il freno a mano a quella rabbia – lasciandomi andare a tutte le cose che vorrei poter dire, con un occhiolino e un sorriso».