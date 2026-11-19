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L’Italia ha avuto davvero un suo Sessantotto? Non credo, e me ne dispiace. Ma ha avuto Pier Paolo Pasolini. E lui, da solo, vale più di tanti fasulli e ipocriti Sessantotto. Una delle rare voci capaci, in quegli anni, di leggere tra le righe del disordine dilagante, di scorgere, dietro l’apparente caos, uno schema preciso, quasi matematico, e profondamente perverso. Un disegno destinato a consentire alle eminenze oscure del capitalismo di trasformarsi in una sorta di padri saggi della patria, consolidando, nei decenni a venire, il proprio dominio politico, economico e sociale.

L’ospite, l’estraneo, il viandante sconosciuto di “Teorema” non avrebbe dovuto limitarsi a sconvolgere l’esistenza di una famiglia borghese. Avrebbe dovuto irrompere nella vita di un’intera nazione, metterne a nudo le contraddizioni, smascherarne l’opportunismo, il bigottismo, il materialismo e quella pericolosa inclinazione al compromesso, all’inciucio, all’accordo sottobanco, alla raccomandazione. E ancora, denunciare le mistificazioni, le manipolazioni, le prepotenze e i crimini attraverso i quali, ancora oggi, continuiamo ad alimentare e proteggere il potere. Quello stesso potere e quei suoi “soci vitalizi” evocati da Fabrizio De André nella “Storia di un impiegato”, “ammucchiati in discesa” a difesa della propria celebrazione.

Pasolini aveva intuito, con una lucidità quasi profetica, che l’uomo moderno stava progressivamente cancellando, dalla propria esistenza, ogni elemento mistico, antico, rituale, sacrale, naturale, segreto e misterioso. Ogni cosa veniva privata della propria irriducibile unicità e ricondotta alla logica della produzione e del consumo. Persino l’idea di Dio rischiava di diventare un prodotto qualsiasi, il risultato di meccanismi seriali, di processi prestabiliti, di bisogni artificialmente costruiti. Si preparava così il terreno a quella che oggi chiamiamo globalizzazione: un processo che, nel nome della tecnologia, delle comodità, del benessere e del progresso, avrebbe imposto dapprima un modello di sviluppo vincente e, successivamente, l’illusione che quello stesso modello fosse l’unico possibile. Un sistema capace di impossessarsi persino dell’erotismo, del sesso, della passione. Persino di quella fondamentale “stranizza d’amuri” tanto cara a Franco Battiato. Sottraendo al desiderio la sua essenza spirituale, la sua fisicità più autentica, il suo mistero, per sostituirli con un repertorio di ossessioni plastiche, deprimenti, prevedibili e terribilmente prive di fantasia.

Così anche gli istinti più puri, arcaici, sensuali e selvaggi sono stati ricondotti entro categorie politiche e sociali, disinfettati, sterilizzati e infine mercificati. Esattamente come era già accaduto, con ammirevole efficacia dal punto di vista del potere, alla lotta di classe, alle rivendicazioni sociali e persino all’idea stessa di rivoluzione. Parole progressivamente svuotate della loro forza, trasformate in innocue formule da esibire, consumare e dimenticare. Parole che oggi, troppo spesso, non riescono nemmeno più a scandalizzare. Al massimo, fanno sorridere. Eppure, proprio Pasolini può ancora aiutarci a riconoscere l’inganno nel quale siamo caduti. E forse anche a immaginare una via d’uscita.

Una strada possibile attraversa il suo “Decameron”. Al di là delle immagini che tanto scandalizzarono l’Italia dell’epoca, il film custodisce un’idea di libertà assaipiù profonda: quella di una parola viva, cruda, carnale, capace di sottrarsi alle convenzioni e alle gerarchie di una lingua dominante, normativa, oppressiva. Una parola che non chiede il permesso di esistere, che nasce dai corpi, dai dialetti, dagli istinti, dalla necessità di comunicare sentimenti e stati d’animo attraverso un linguaggio finalmente proprio, riconoscibile, identitario. Forse è proprio da qui che dovremmo ricominciare. Dalla possibilità di restituire alle parole il loro peso, ai corpi la loro libertà, ai desideri il loro mistero. Dalla necessità di sottrarci all’omologazione, di rifiutare le identità confezionate, di recuperare ciò che il progresso, trasformato in ideologia, ha cancellato. E, soprattutto, dal coraggio di scegliere la nostra salvifica e deprecata parte sbagliata. Perché quella giusta, come cantava Giorgio Gaber, è troppo spesso la parte del conformista. Di chi rinuncia alla propria consistenza per lasciarsi trasportare, senza resistenza, nel grande mare della maggioranza.

La nostra playlist nasce, quindi, dal desiderio di attraversare l’universo pasoliniano attraverso la musica. Non soltanto come omaggio a un poeta, scrittore e regista, ma come tentativo di ritrovarne le inquietudini, le contraddizioni, la rabbia e la bellezza nelle voci e nei suoni di altri artisti. La selezione comprende brani i cui testi sono stati scritti, interamente o parzialmente, da Pier Paolo Pasolini; canzoni a lui esplicitamente dedicate; composizioni incluse in raccolte ispirate alla sua vita e alle sue opere; musiche tratte dalle colonne sonore dei suoi film e da quelle di opere cinematografiche che altri registi hanno dedicato alla sua figura, nelle loro versioni originali o in versioni più recenti, proposte da artisti più attuali. Un percorso musicale che non pretende di spiegare Pasolini, né tantomeno di celebrarlo. Piuttosto, di continuare ad ascoltarlo. Perché certe voci, anche quando vengono messe a tacere, non smettono di disturbare.