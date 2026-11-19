Spartiti, il percorso nato dall’incontro tra Max Collini (voce e testi negli Offlaga Disco Pax) e Jukka Reverberi (chitarrista e molto altro nei Giardini di Mirò) torna dal vivo per celebrare i dieci anni del loro album d’esordio “Austerità”. Il disco, pubblicato nella primavera del 2016 e ormai introvabile da anni, viene ora ristampato in vinile con diversi contenuti speciali e sarà disponibile prima dell’inizio del tour.
Il progetto Spartiti, caratterizzato da narrazioni pervasive immerse in paesaggi sonori sospesi tra chitarre dilatate, elettronica dal volto umano e droni semiliquidi, porta in scena un itinerario sociologico ambientato tra il secolo appena trascorso e il medioevo prossimo venturo.
Le parole affilate e ironiche di Collini si appoggiano alle suggestioni emotive e strumentali di Reverberi attraverso racconti di provincia iperrealistici, posti al confine tra il personale e il politico.
Il tour ripercorre il repertorio di quel disco fondamentale e del successivo EP “Servizio d’ordine”, ma non mancheranno alcuni brani inediti.
Sarà un viaggio esistenziale collettivo che festeggia questo decennio di resistenza artistica indipendente.
Biglietti QUI.
CALENDARIO DATE
Sabato 28 Novembre 2026 – SOLIERA (MO) – Arci Dude – SOLIDO Festival
Domenica 29 Novembre 2026 – BOLOGNA – Locomotiv
Giovedì 3 Dicembre 2026 – TRENTO – Teatro Sanbàpolis
Sabato 5 Dicembre 2026 – CAGLIARI – Su Tzirculu
Martedì 8 Dicembre 2026 – ROMA – Monk club (ore 16)
Venerdì 11 Dicembre 2026 – TORINO – Spazio 211
Mercoledì 16 Dicembre 2026 – MILANO – Arci Bellezza
Venerdì 18 Dicembre 2026 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Teatro Arrigoni
Sabato 9 Gennaio 2027 – FIRENZE – Glue
Venerdì 15 Gennaio 2027 – MODICA (RG) – Nuovo Cineteatro Aurora
Venerdì 29 Gennaio 2027 – RAVENNA – Bronson