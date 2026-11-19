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Spartiti, il percorso nato dall’incontro tra Max Collini (voce e testi negli Offlaga Disco Pax) e Jukka Reverberi (chitarrista e molto altro nei Giardini di Mirò) torna dal vivo per celebrare i dieci anni del loro album d’esordio “Austerità”. Il disco, pubblicato nella primavera del 2016 e ormai introvabile da anni, viene ora ristampato in vinile con diversi contenuti speciali e sarà disponibile prima dell’inizio del tour.

Il progetto Spartiti, caratterizzato da narrazioni pervasive immerse in paesaggi sonori sospesi tra chitarre dilatate, elettronica dal volto umano e droni semiliquidi, porta in scena un itinerario sociologico ambientato tra il secolo appena trascorso e il medioevo prossimo venturo.

Le parole affilate e ironiche di Collini si appoggiano alle suggestioni emotive e strumentali di Reverberi attraverso racconti di provincia iperrealistici, posti al confine tra il personale e il politico.

Il tour ripercorre il repertorio di quel disco fondamentale e del successivo EP “Servizio d’ordine”, ma non mancheranno alcuni brani inediti.

Sarà un viaggio esistenziale collettivo che festeggia questo decennio di resistenza artistica indipendente.

Biglietti QUI.

CALENDARIO DATE

Sabato 28 Novembre 2026 – SOLIERA (MO) – Arci Dude – SOLIDO Festival

Domenica 29 Novembre 2026 – BOLOGNA – Locomotiv

Giovedì 3 Dicembre 2026 – TRENTO – Teatro Sanbàpolis

Sabato 5 Dicembre 2026 – CAGLIARI – Su Tzirculu

Martedì 8 Dicembre 2026 – ROMA – Monk club (ore 16)

Venerdì 11 Dicembre 2026 – TORINO – Spazio 211

Mercoledì 16 Dicembre 2026 – MILANO – Arci Bellezza

Venerdì 18 Dicembre 2026 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Teatro Arrigoni

Sabato 9 Gennaio 2027 – FIRENZE – Glue

Venerdì 15 Gennaio 2027 – MODICA (RG) – Nuovo Cineteatro Aurora

Venerdì 29 Gennaio 2027 – RAVENNA – Bronson