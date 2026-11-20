A distanza di ben quindici anni dall’ultimo capitolo discografico, Bradford Cox ha pubblicato a sorpresa sulle piattaforme digitali “Thanatos”, il nuovo album del suo storico progetto solista Atlas Sound (che arriverà anche in formato vinile il prossimo anno tramite l’etichetta 4AD).

Il disco completa idealmente la trilogia inaugurata con “Logos” e proseguita con “Parallax” e giunge al termine di un autunno particolarmente fertile per la mente dei Deerhunter — fermi dal 2019 di “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?” —, segnato prima dal ritorno dal vivo al “Making Time ?” festival di settembre e poi dalla pubblicazione del singolo “Octoberland” lo scorso mese.

Interamente suonato e cantato dallo stesso Cox tra le mura domestiche con il solo supporto emotivo dell’inseparabile cane Faulkner e affidato al mastering di Heba Kadry, il lavoro è accompagnato da una suggestiva “mappa olfattiva” ideata dall’artista, dal video “A Visit With Bradford Cox” e dalle note di presentazione firmate dalla storica collaboratrice Cate Le Bon, che descrive l’opera come un viaggio introspettivo nato nel guscio protettivo della propria casa e guidato da una saggezza onirica e primordiale capace di rielaborare la memoria e il senso della perdita.

Ascolta “Thanatos”