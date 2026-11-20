L’ennesima perla da casa Meritorio Records è il nuovo album degli Slack Times che sembrano arrivati da quella zona temporale in cui il Pasley Underground andava alla grande, quindi metà degli anni ’80. I nostri Slack arrivano da Birmingham ma se ci dicessero che hanno, da sempre, una casa al mare a Los Angeles per respirare al massimo profumi popedelici e jangle pop tipici di quel sound, beh, non potremmo che crederci.

La Meritorio, così come la Slumberland, sta portando avanti una serie di produzioni volte, spesso, a ripercorrere quei sentieri sonori, che pagano il tributo al passato, certamente, ma che non hanno nessun problema a destreggiarsi tra le band attuali. Canzoni breve, melodicamente incisive, con chitarre tintinnanti e deliziosamente arrotondate, in modo che tutto ci arrivi con dolcezza e freschezza, per invogliare ascolti su ascolti. E la cosa, puntualmente, succede.

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Slack Times: Bandcamp