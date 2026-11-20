A volte, quando le band scelgono di non dare titoli ai loro dischi, lo fanno per motivi identitari, quasi volessero dire all’ascoltatore: «Questi siamo proprio noi, nella nostra essenza, con il nostro suono nella sua forma più pura e personale possibile».

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Sulla copertina resta solo il nome di chi ha registrato il disco, quasi fosse un ideale biglietto da visita. E come tale è da intendersi questa sesta fatica in studio dei Caspian, band statunitense attiva ormai da più di vent’anni.

Stando alle parole del chitarrista e tastierista Philip Jamieson, l’album non rappresenta un territorio sonoro inesplorato, quanto piuttosto un processo di riscoperta di sé e di riconciliazione con le proprie scelte. Per cui il gruppo decide di tornare alla sua forma originale – o meglio, alle radici della sua formula post-rock strumentale: un sound riconoscibile e intenso, molto legato agli stilemi tradizionali del genere, caratterizzato da strutture lineari e da una spiccata sensibilità melodica che risalta tanto nei momenti di quiete, quanto in quelli di tempesta.

È un album intimo e introspettivo, scritto e registrato per soddisfare i gusti dei cinque membri della band, che però solo in alcuni passaggi riesce a colpire realmente nel segno. Questo nonostante il pathos che permea tutti e sei i brani della tracklist, articolati come fossero evocativi viaggi sonori che evolvono con il trascorrere dei minuti.

Il problema di fondo è che tutto sembra molto basico: le melodie epiche e commoventi, le trame dense e intricate e gli immancabili crescendo, travolgenti e catartici come tempeste elettriche, sono dosati con la perizia di chi conosce più che bene la ricetta ma non vuole prendersi alcuna libertà.

Di sorprese vere e proprie, stringi stringi, non ve n’è neanche l’ombra. Ciò nonostante l’indubbio talento e la classe di chi conosce il post-rock come le proprie tasche. Ma, a volte, uscire dai contorni familiari è necessario per scacciare via lo spettro della noia.

Qui gli unici sussulti di vera emozione li troviamo nei momenti più aggressivi e pesanti, nei quali il post-rock dei Caspian vira al post-metal: “Far Country”, “Remain” e “Great Fire” da sole rendono intrigante l’ascolto di un album solido ma un po’ ripetitivo.