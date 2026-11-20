La voce di Fine ricorda spesso quella della rubacuori per eccellenza, ossia Hope Sandoval. E quando si va su certe frequenze, tutte le resistenze si sciolgono e gli occhi diventano in un attimo a forma di cuore.

Sentimentalismi a parte, “Jazz Dreams” di Fine è un ottimo album di dream-pop, lounge e cantautorato, omogeneo e gradevole. Gli arrangiamenti e la produzione sono molto curati e ricercati. I brani scorrono bene, tra pop sognante e ballate intime. L’atmosfera è perlopiù quella di un noir patinato ma non è mai stucchevole. Il comune denominatore del disco è senz’altro il buon gusto.

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“The Thing” apre il disco con il pianoforte che imposta un movimento elegante, da canzone d’altri tempi, mentre gli interventi della chitarra e le piccole apparizioni di flauto e percussioni disseminano l’arrangiamento di dettagli obliqui. In “If You Wanna Come Down” e “I Could” la forma canzone conserva la propria capacità di attrazione grazie all’inserimento di alcune tensioni che impediscono alla morbidezza di diventare noiosa. Con “Get In” il ritmo acquista progressivamente peso e le tastiere introducono una componente più irregolare. “Sometimes I Rush” condensa la propria atmosfera in una breve parentesi trip-hop, nella quale le componenti elettroniche assumono una funzione ipnotica. “Moment” lascia respirare il rapporto fra voce, basso e chitarra elettrica. “Run” si immerge in una dimensione più cupa e rallentata. “Everything in the Shade” mostra quanto Fine sappia lavorare sulla solidità della forma pop senza rinunciare alle sfumature che attraversano il resto del disco. Qui la melodia acquista una maggiore evidenza, gli strumenti si ricompongono in un insieme particolarmente fluido e l’eleganza dell’arrangiamento emerge proprio dalla sua apparente semplicità.

“Jazz Dreams” è uno di quei dischi che, se ascoltati con attenzione, regalano molto di più di quanto si percepisca all’inizio. Oltre alla voce intrigante e le melodie vellutate c’è un ottimo lavoro strumentale, fluido ma di ottima sostanza.

Dopo il buon album d’esordio, “Rocky Top Ballads”, la danese Fine si conferma un’artista che percorre sentieri già battuti ma lo fa con passo elegante e raffinato.