Credit: Maddy Rotman

A nove anni di distanza da “Pollinator”, i Blondie proseguono l’avvicinamento al loro dodicesimo album in studio “High Noon”, in uscita il 26 febbraio 2027 per BMG, condividendo il secondo singolo estratto intitolato “Come Back Home”.

Scritto e armonizzato alle voci da Jess Wolfe e Holly Laessig delle Lucius, il brano mostra il lato più intimo e raccolto del disco, costruito su una progressione melodica dal respiro quasi spirituale che Chris Stein accosta alle atmosfere di “Fratello, dove sei?” e che ha subito conquistato Debbie Harry:

Dopo l’esordio più ruvido di “Spectral Eyes” — firmata da Johnny Marr — la nuova anticipazione conferma la ricchezza stilistica di un lavoro prodotto da John Congleton (con il contributo di David Wrench), che spazia dalle ritmiche cumbia di “Tambo Tambo” con Zach Condon dei Beirut fino alle radici punk newyorkesi omaggiate in “Heartbreak Kid”, annoverando inoltre il contributo di Glen Matlock e le ultime registrazioni in studio dello storico batterista co-fondatore Clem Burke.