Per tutti quelli che hanno ormai infiniti ascolti alle spalle è davvero difficile che qualcosa riesca ancora a sorprendere. Quando però mi sono trovato di fronte a questo album devo dire che una certa sorpresa c’è stata: la ricerca di band e progetti particolari sta proprio in quei rari momenti in cui ci si imbatte in qualcosa di così originale. È esattamente ciò che accade all’ascolto di “Sugungga”, l’opera d’esordio dei sudcoreani Leenalchi.

Pubblicato originariamente in Corea del Sud nel 2020 e diventato un fenomeno virale in patria, il disco ha conquistato una cassa di risonanza internazionale grazie alla distribuzione curata dalla Luaka Bop, la celebre etichetta fondata da David Byrne.

Credit: Bandcamp

I Leenalchi sono nati a Seul nel 2019 e prendono il nome da Lee Nal-chi, un celebre cantante e virtuoso del XIX secolo. La formazione della band è singolare e atipica rispetto a quello a cui siamo abituati: è composta da due bassisti (Jang Young-gyu e Jeong Joong-yup), un batterista (Lee Chul-hee) e ben quattro cantanti (Ahn Yi-ho, Lee Na-rae, Kwon Song-hee e Shin Yu-jin) che sono costantemente impegnati in ardite polifonie tra sovrapposizioni e suoni gutturali.

Quindi non aspettatevi chitarre elettriche, tastiere tradizionali o altro: abbiamo solo un ritmo costante e coinvolgente, a volte aiutato da tastiere particolari e giochi vocali che lasciano a bocca aperta.

Il concept dell’album ruota attorno al Pansori, una forma di teatro musicale tradizionale coreano (dichiarata patrimonio immateriale dell’UNESCO) in cui un narratore e un percussionista mettono in scena un’opera attraverso il canto e la recitazione.

“Sugungga” (“Il Canto del Palazzo del Mare”) è uno dei racconti del Pansori che non sono andati persi negli anni (in tutto ne sono sopravvissuti 5). La storia è in fondo una favola satirica: il Re Drago dell’Oceano è gravemente malato e l’unica cura per salvarlo è il fegato fresco di un coniglio terrestre. Una fedele tartaruga marina si offre di salire sulla terraferma per ingannare il coniglio e portarlo negli abissi, ma l’inaspettata furbizia della preda darà vita a continui colpi di scena.

I Leenalchi compiono una geniale operazione di riscrittura, rielaborando l’aspetto teatrale del Pansori classico e trasformando il tutto in vere e proprie canzoni pop dalla presa che (se non proprio immediata) aumenta ascolto dopo ascolto. Anche se al primo impatto il risultato finale può apparire strano, bizzarro o persino ostico per un orecchio occidentale non abituato ai vocalizzi e al timbro del canto tradizionale coreano, basta superare il momento iniziale e concedersi qualche ascolto attento per coglierne la bellezza.

La sezione ritmica guidata dai due bassi costruisce una struttura funky e ballabile d’altri tempi che finisce per suonare come una versione alternativa ed esotica dei B-52’s o dei Talking Heads.

Tra i brani che mi hanno colpito maggiormente c’è sicuramente “Mao Mao Mao”, pezzo ipnotico dove il basso traccia linee originali e le quattro voci ricreano i versi e le atmosfere concitate del regno animale marino, mettendo in mostra una tessitura vocale ritmica difficile da intuire al primo impatto.

“Tiger Is Coming” è invece una vera e propria hit, senza dubbio il capolavoro e il brano simbolo del disco. Racconta il momento comico e drammatico in cui la tartaruga, arrivata sulla terraferma, sbaglia a pronunciare il nome del coniglio e finisce per evocare una tigre minacciosa. Il sound è un funk-rock sorretto principalmente da una linea di basso fantastica e irresistibile, su cui si innesta un ritornello che ti si pianta in testa per giorni.

“A Fish Map” è un episodio ancora molto interessante, una specie di traccia sperimentale new wave con il solito grande basso. Il testo elenca i vari pesci e le creature marine che affollano il corteo del Re Drago.

“Crying Softshell Turtle” è un brano dall’atmosfera più malinconica e teatrale, in cui la tartaruga esprime tutta la sua disperazione prima di intraprendere la pericolosa missione sulla terra. La costruzione ha dei riusciti cambi di tempo mentre le voci sono teatrali e drammatiche: un brano davvero coinvolgente.

“Please Don’t Go” è invece una bellissima ballata ritmica in cui la moglie della tartaruga cerca in tutti i modi di persuadere il marito a non partire. Un groove di basso assolutamente riuscito e avvolgente ci guida mentre la melodia vocale è energica, imprevedibile e assolutamente entusiasmante.

“Sugungga” dei Leenalchi è un album che affascina e conquista, lo fa perché suona originale e diverso. La straordinaria capacità di far convivere una tradizione secolare come il Pansori con l’attitudine post-punk, dance-funk e new wave trasforma questo album in un’opera imperdibile. È un lavoro completamente diverso da tutto ciò che si sente in giro oggi, e riesce a essere coinvolgente e a tratti entusiasmante per una band che sicuramente vedremo in molti festival.

Senza dubbio tra le sorprese di quest’anno e uno degli album che accompagnerà i miei ascolti per lungo tempo: giù il cappello.