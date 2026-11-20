Dopo aver celebrato quest’estate il decennale dello storico esordio “La fine dei vent’anni”, Motta torna con inedita musica pubblicando “Tu cosa dici”, primo tassello di un nuovo percorso discografico edito da Sona Music Records e HOM Records per Sony Music.

Scritto a quattro mani con Gino Pacifico e prodotto dallo stesso cantautore insieme a Filippo Gatti e Taketo Gohara, il brano si distende per quasi cinque minuti su un arrangiamento essenziale che mette a nudo una scrittura profondamente intima, sospesa tra il desiderio di fermare il tempo e il coraggio di attraversare il dolore legato a una relazione in procinto di mutare per sempre.

Questa urgenza espressiva si riflette anche nell’immaginario visivo che accompagna la release, a partire dalla copertina — un autoscatto in bianco e nero nato dalla recente passione per la fotografia — fino al videoclip ufficiale co-diretto da Motta e Marco Pellegrino, in cui l’artista impugna direttamente la macchina da presa per un viaggio intimo tra i luoghi familiari di Livorno.

Contestualmente all’uscita del singolo, il musicista toscano ha inoltre inaugurato “Fermare il tempo”, una nuova newsletter gratuita ospitata sul proprio sito ufficiale attraverso cui condividere senza filtri riflessioni, scatti inediti e retroscena legati al proprio universo creativo.

Ascolta il nuovo brano: