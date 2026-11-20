Dopo una pausa di 19 anni, i The Thrills hanno annunciato un concerto da headliner alla Summer Series del Trinity College di Dublino, giovedì 1° luglio 2027. Sarà il loro primo concerto dal 2008.

I Thrills si sono formati a Dublino negli anni ’90, quando i membri erano ancora a scuola. Nel 2002, poco dopo che Morrissey li aveva visitati nella loro sala prove a Temple Bar per vederli esibirsi, la band ha firmato un contratto discografico con la Virgin Records.

Il loro album di debutto, “So Much for the City”, è stato pubblicato nel 2003 riscuotendo un ampio consenso da parte della critica. Con i singoli «Big Sur» e «One Horse Town», l’album raggiunse il secondo posto nelle classifiche britanniche e fu candidato al prestigioso Mercury Music Prize. La band vinse inoltre il premio come Miglior Artista Esordiente ai Q Magazine Awards e ricevette una candidatura ai BRIT Awards nel 2004.

Seguì una serie di tour internazionali, durante i quali i The Thrills condivisero il palco con alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui gli U2, gli Oasis, i Pixies, i R.E.M. e i Rolling Stones.

Nel 2004 pubblicarono il loro secondo album, “Let’s Bottle Bohemia”, si esibirono sul palco principale del Glastonbury e ottennero un successo con il singolo “Whatever Happened to Corey Haim?”. Nel luglio 2005, la band si è esibita al concerto del Live 8 a Murrayfield, Edimburgo.

Il loro terzo e ultimo album in studio, “Teenager”, pubblicato nel 2007, è stato selezionato per il prestigioso US Shortlist Music Prize.

La band poi era stata mollata dalla EMI nel 2008 per lo scarso successo di “Teenager”

Durante la promozione del suo album solista nel settembre 2011, Ben Carrigan aveva dichiarato riguardo ai The Thrills: «Siamo solo in pausa. Non facciamo nulla dal 2008, quando siamo stati in tour in Australia. Non ci siamo mai sciolti, ma stiamo tutti lavorando ad altri progetti. Col tempo, sono sicuro che torneremo insieme. È stata solo una fase un po’ frenetica per un po’, perché eravamo lontani da casa, quindi avevamo bisogno di prenderci una pausa».

…beh, la pausa ora è finita!