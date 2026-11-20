Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna i migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

COSMO – “Il Fiore del Futuro”

[Columbia Records]

indie-pop

Con questo album Cosmo si spinge ancora una volta oltre i confini del proprio suono, dando spazio a una scrittura istintiva e imprevedibile e costruendo un universo musicale in cui le canzoni prendono forma gradualmente, si dilatano e si accendono in improvvise esplosioni di energia. La sua voce diventa parte integrante della materia sonora, attraversa le melodie, si aggrappa alle parole e le trasforma in richiami. “il fiore del futuro” è soprattutto un disco attraversato dal coraggio e dalla speranza. Un disco che custodisce la sua identità più autentica, quella di un artista che continua a seguire le proprie intuizioni, senza preoccuparsi di trovare una direzione prevedibile o una forma definitiva. Libero, ancora una volta, di sorprendere.

DESPERATE JOURNALIST – “Gilding the Lily”

[Fioerce Panda]

indie-rock

I Desperate Journalist tornano con il loro sesto album in studio dopo un percorso che li ha resi una delle band indie britanniche più costantemente acclamate. Con cinque album di grande successo alle spalle, si sono conquistati un pubblico fedele grazie al loro indie rock scintillante, al mordente post-punk e a un songwriting ricco di emozioni. Si avvertono echi dei Cure, degli Smiths e dei Chameleons, ma il suono è inconfondibilmente loro. “Gilding the Lily” vede il quartetto londinese in una forma creativamente caustica, che va avanti con chitarre potenti, testi cupi e quel tipo di credibilità febbrile guadagnata in anni di grandi dischi e grandi concerti.

DOWN – “Volume V”

[Nuclear Blast]

metal

I Down sono sempre stati più di una semplice band. Nati da amicizie d’infanzia che durano da decenni, sono una fratellanza con radici profonde a New Orleans, in Louisiana, e un sound forgiato da cinque veterani dell’heavy metal che suonano insieme senza regole. Quando Philip H. Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Windstein, Jimmy Bower e Pat Bruders si sincronizzano, il risultato è un groove travolgente, urla che arrivano d’anima e riff così potenti da risvegliare qualcosa di antico. “Volume V” è la loro ultima opera: un tributo intenso e sentito alla città che li ha plasmati e a chiunque abbia mai fatto headbanging, suonato la chitarra immaginaria o indossato una maglietta da tour logora come un’armatura.

LAIBACH – “Musick : Encore”

[Mute]

industrial

Ne avete chiesto un altro. I Laibach accontentano puntualmente i fan con “Musick: Encore”, un album che fa seguito al loro disco del 2026 “Musick”, pubblicato dalla Mute. Rispondono alle richieste del pubblico con sei brani inediti e rielaborazioni di brani tratti dall’album originale, reinterpretati da una formazione eclettica. Chi acquista il vinile potrà godersi l’esperienza completa di 10 tracce, che abbina i nuovi brani a quattro rielaborazioni chiave a cura della band, di Richard X, Punchbag e Balžalorsky. Il CD va oltre, ampliandosi a 13 brani con remix aggiuntivi, tra cui una rivisitazione del nuovo brano “#US” a cura di SilverwingkillerI, un remix di “Allgorhythm” (uno dei preferiti dai fan) realizzato da Algorithm e una versione bonus di “Love Machine” per gentile concessione di The Lincolnshire Poacher. “Encore” si addentra ancora di più in quella sala degli specchi frammentata, creando glitch, distorcendo e ricostruendo i brani originali in nuove forme, dall’electropop pulsante a deviazioni Eurodance distorte e tutto ciò che di più strano si trova nel mezzo.

ALAN VEGA – “Live at Max’s Kansas City”

[Sacred Bones]

alternative



La registrazione dal vivo, recentemente rimasterizzata, dell’esibizione di Alan Vega del 1980 al leggendario club punk di Manhattan, il Max’s Kansas City. Questo disco ti riporta indietro nel tempo, in quel locale sudato e afoso degli anni ’80, con la folla esultante in sottofondo che ti fa immergere sempre più profondamente nell’esperienza, un brano alla volta. «Live at Max’s Kansas City» di Alan Vega immortala uno degli innovatori e visionari più audaci della musica al culmine della sua forza creativa, trasformando questo locale punk, uno dei luoghi culturali più iconici di New York City, in un teatro di performance crude, sperimentazione sonora ed espressione artistica senza compromessi. Registrata il 18 luglio 1980, poche settimane prima dell’uscita del suo epocale album di debutto da solista omonimo, la performance vede Vega in un momento cruciale della sua carriera, mentre forgia un linguaggio artistico singolare in cui rockabilly, blues, rumore elettronico e performance art convergono con intensità elettrizzante.

THE MARS VOLTA – “Lucro Sucio; Unfinished Business”

[InsideOutMusic]

alternative, prog-rock

Lungi dall’essere una semplice registrazione dal vivo del loro ultimo album in studio, “Lucro Sucio; Los Ojos del Vacío”, questa nuova uscita è una profonda reinterpretazione del materiale originale con un tocco in più: l’invito della band ai fan a partecipare al processo di realizzazione dell’album. Il progetto è iniziato con un misterioso conto alla rovescia sul sito ufficiale dei The Mars Volta, che ha svelato un meccanismo di voto interattivo che permetteva ai fan di scegliere quali esibizioni dal vivo sarebbero state incluse nell’album. Ogni brano era rappresentato da un simbolo enigmatico corrispondente alla città in cui l’esibizione era stata registrata durante l’acclamato tour autunnale del 2025 della band.

TRIVIUM – “Crown in the Grave”

[Roadrunner]

metal

Dopo oltre due decenni sotto i riflettori, i Trivium hanno realizzato il loro potenziale collettivo come mai prima d’ora. I riff spezzano le ossa, gli assoli divampano come fiamme all’impatto, le urla trasudano verità senza filtri e i ritornelli imponenti squarciano le nuvole. Ecco i Trivium che rinascono con sicurezza come la bestia che erano destinati a essere. Ritrovandosi con il produttore di lunga data Josh Wilbur [Korn, Lamb of God] e lavorando per la prima volta con il tecnico del suono Jacob Hansen (Volbeat, Amon Amarth), i musicisti si sono uniti attorno a una visione comune. «Abbiamo preso tutti gli elementi dei Trivium, li abbiamo affinati e ci siamo concentrati sulla composizione di brani con riff potenti e ritornelli accattivanti», osserva Beaulieu. «Abbiamo realizzato il disco che morivamo dalla voglia di fare».

TORO Y MOI – “Unusua”

[Company Studio]

indie-pop

Il progetto Toro y Moi di Chaz Bear è tornato, all’improvviso. “Unusual” è stato scritto, arrangiato e prodotto da Bear nel 2026, mentre l’ingegneria del suono e il mix sono stati curati da Alex Manriquez. Si tratta di un lavoro per il quale Bear ha dichiarato: “È stato ispirato dalla calma e/o dalla tempesta caotica che comporta diventare genitore“.

THEN COMES SILENCE – “Requiem Ballroom”

[Metropolis Records]

post-punk

Questa raccolta di 12 brani è un dittico musicale: un unico album, suddiviso in due parti distinte che dialogano tra loro per formare un’unica visione artistica completa. Due parti. Un’unica anima. Due pannelli che formano un’unica opera. Tra di essi non c’è via di mezzo. Tutto esiste per contrasto. Solo opposti. Luce o oscurità, rosso o blu, nero o bianco e destra o sinistra. L’ascoltatore è invitato a scegliere da che parte stare in questa dualità. Con quale parte ti identifichi? La prima porta si apre su un funerale. Le candele tremolano nell’oscurità mentre il corteo avanza. Ti invita ad assistere alla morte simbolica di qualcosa di familiare. Ottavo album dei Then Comes Silence, solleva interrogativi sulla chiusura e sull’addio. È questo l’ultimo saluto? Ma ogni fine nasconde il seme di un inizio. Gira il disco e l’oscurità si incrina. Spunta l’alba. Si aprono le tende su una resurrezione. Ciò che era decaduto in «Requiem» sboccia in «Ballroom». Le ombre si ritirano e la luce inonda la stanza. In questo senso, “Requiem Ballroom” non è solo un album, ma un dialogo tra forze opposte. È un gioco, un esperimento, ed è dannatamente serio. Un addio e una resurrezione che si dispiegano simultaneamente. Due volti che si fissano l’un l’altro attraverso il vuoto. La domanda rimane… Sei nel Team Requiem o nel Team Ballroom?

RAMMSTEIN – “Live in Mexico City”

[Snakefarm Records]

metal

“Live in Mexico City” documenta i tre concerti sold-out che la band ha tenuto al Foro Sol di Città del Messico il 1°, il 2 e il 4 ottobre 2022. Quasi 200.000 fan hanno assistito al gran finale del tour nordamericano dei Rammstein negli stadi, caratterizzato dalla produzione completa della band e da una scaletta di 23 brani che abbraccia l’intera carriera del gruppo. Sia come film-concerto che come album dal vivo, questa pubblicazione celebra il tour mondiale negli stadi dei Rammstein dal 2019 al 2024 e la loro inconfondibile combinazione di musica senza compromessi, allestimenti monumentali e spettacolari effetti pirotecnici. Tra i brani più significativi figurano “Armee der Tristen”, “Deutschland”, “Du riechst so gut”, “Sonne” e “Du hast”, oltre a una versione dal vivo raramente eseguita di “Te Quiero Puta!”.

GORDAN – “Gastarbeiter”

[Glitterbeat]

World Music

I Gordan fondono la tradizione vocale artistica dei Balcani con l’astrazione, l’energia e il minimalismo. Con il loro terzo album, la band attinge alla tradizione nascente delle canzoni dei “Gastarbeiter” balcanici, inserendole in nuove correlazioni musicali. Utilizzando gli strumenti del rumore e del suono puro, i Gordan ritraggono destini personali dal punto di vista dei “lavoratori ospiti”. Le storie raccontate da queste canzoni richiedono apertura ed empatia. Sono inviti a cambiare prospettiva. Questo album ricontestualizza radicalmente le tradizionali canzoni dei lavoratori stranieri insieme alle riflessioni dei Gordan sulla migrazione per motivi di lavoro. Queste canzoni sono legate al successo economico dell’Europa occidentale, ma anche al risentimento e alla xenofobia, riflettendo gli atteggiamenti contemporanei nei confronti della migrazione e delle politiche isolazioniste disumanizzanti.

<a href="https://gordanband.bandcamp.com/album/gastarbeiter">Gastarbeiter by Gordan</a>

MARGHERITA VICARIO – “Un Tripudio di Pelle e di Baci”

[island]

indie-pop

Un album dall’anima cantautorale e dalla veste pop, in cui orchestrazioni, sonorità rock, ritmi samba, cassa dritta e momenti intimi piano-voce convivono con le influenze del musical theatre di Broadway. A tenere insieme questo universo sonoro è la scrittura riconoscibile dell’artista, che si spinge verso una dimensione ancora più autentica e personale. La produzione e la direzione artistica del disco sono affidate a Giovanni Pallotti, anche co-autore musicale, con le co-produzioni di Ramiro Levy, Mr. Monkey e Dade.

LAEL NEALE – “As Killers Do”

[Consensual Sound]

alternative

Dopo tre album acclamati dalla critica pubblicati dalla Sub Pop, Lael Neale torna con “As Killers Do”, la sua prima uscita autoprodotta per la nuova etichetta Consensual Sound. Registrato nella cucina di un bungalow a Echo Park, Los Angeles, su un registratore a cassette Tascam a 8 tracce, questo è il suo quarto lavoro in collaborazione con Guy Blakeslee. L’album rimane fedele al loro approccio essenziale, in cui il minimalismo e l’immediatezza della registrazione casalinga occupano un posto centrale. Attraverso dieci brani, “As Killers Do” spazia tra echi del Paisley Underground di Los Angeles, gli “sha-la-la” delle girl band degli anni ’60, il proto-punk metafisico, il folk lo-fi outsider e il pop psichedelico surrealista. Neale scrive con un occhio raro per lo straordinario nella vita quotidiana, mentre la sua voce cristallina e le sue acute osservazioni conferiscono all’album la sua forza silenziosa.

BODYWASH – “Laughing at Noise”

[Light Organ]

shoegaze

Brennan McCracken scrive sul Bandcamp della band: Il terzo LP del duo di Montreal affronta il binomio tra stasi e cambiamento, mentre Steward e la sua partner nella composizione Rosie Long Decter fanno il punto sui sentimenti ambivalenti che si sono accumulati alle loro spalle nel corso di un decennio di attività musicale. “Laughing at Noise” non indulge alla nostalgia né al cinismo, ma vede piuttosto Long Decter e Steward fare i conti con ciò che significa invecchiare e andare avanti con cautela e saggezza. Quando hanno iniziato a scrivere le canzoni per quello che sarebbe stato il loro nuovo lavoro, i due si sono ritrovati attratti da un approccio più essenziale alla composizione. Steward era affascinato dalla chitarra acustica, mentre Long Decter scriveva su chitarra e basso piuttosto che sulla tastiera. Le canzoni che hanno dato vita a “Laughing at Noise” sono giocose e vissute, e il suono del disco ne segue l’esempio. L’album è più grezzo rispetto alle precedenti uscite dei Bodywash, sacrificando la fedeltà al suono a favore di un sound più libero e rumoroso, sviluppatosi nel corso di mesi di sperimentazione.

<a href="https://bodywashmtl.bandcamp.com/album/laughing-at-noise">Laughing at Noise by Bodywash</a>

DERMOT HENRY – “Bad Throw, Good Catch”

[island]

cantautorato

L’album di debutto di Dermot Henry, originario del Wiltshire, mette in luce il carattere intimo e vissuto delle sue canzoni e il modo in cui accoglie con buon umore le numerose imperfezioni della vita; un cantautore avvincente i cui testi catturano l’ascoltatore e ne modificano la prospettiva sul mondo. L’album è stato registrato dal vivo direttamente su nastro con la sua band e prodotto da Dom Monks (Big Thief, Michael Kiwanuka, Laura Marling) nel suo studio di Frome, a soli 15 minuti di auto dalla casa in cui Dermot è cresciuto.

SICKY – “Redland”

[Mick Butler]

alt-pop

L’artista britannico di alt-pop Sicky presenta il suo quarto album “Redland”, un disco eccentrico e cupo che esplora temi quali la nostalgia, il dolore e la perdita. Con la sua sensibilità pop-rock giocosa e contagiosa e il suo stile anticonformista, il progetto solista di Mick Butler, il cui indie rock melodico influenzato dal Britpop è una vera chicca per i fan di Beck, Supergrass e dei primi Blur. Originario della regione inglese del Black Country, ora vive nello Shropshire. Dopo una serie di esperienze in diverse band — dal pop ricco di ottoni dei Papa Mantra al ritmo grintoso e sporco dei SUMO — ora trova piacere nel comporre brani e creare nuovo materiale come vero artista indipendente. In “Redland”, Sicky intreccia racconti di fantasia su vendette pubbliche e fantasia letteraria con ricordi profondamente personali di incontri soprannaturali, trasformando temi cupi in un viaggio musicale eccentrico e divertente. Leggermente più cupo rispetto agli album precedenti, questo è anche un disco dedicato agli amici persi lungo il cammino.

JOHNNY MAFIA – “Merci Beaucoup”

[La Pochette]

garage rock

Il sound della band, affinato ad ogni uscita, è ormai immediatamente riconoscibile: una fusione di rock alternativo con chitarre potenti e un pop-punk leggermente malizioso che sovverte giocosamente i cliché dell’hard rock. “Merci Beaucoup”, il quinto album dei Johnny Mafia, si distingue non solo come l’album più ambizioso e di maggior successo della band fino ad oggi, ma anche, probabilmente, come quello che riflette più da vicino la loro identità. Composto dai quattro membri durante i giorni liberi del loro tour indonesiano nell’autunno del 2025, l’album è stato concepito per lo studio e progettato come un parco giochi, dando libero sfogo ai desideri senza filtri della band: synth gabber/eurodance, riff metal, flamenco, reggae, dad rock… c’è proprio tutto.

<a href="https://howlinbananarecords.bandcamp.com/album/merci-beaucoup">Merci Beaucoup by Johnny Mafia</a>

VINNIE MARAKAS – “Porte Girevoli”

[Dischi Sotterranei]

synth-pop, dream-pop



Vinnie Marakas è l’alter ego del torinese Giuseppe Fabris, artista a tutto tondo. “Porte Girevoli” è un racconto che travalica il reale ma che lo rappresenta. In otto brani Vinnie interpreta, alla sua maniera, una condizione esistenziale molto umana e molto comune attraverso un gioco di mascheramenti, illusioni e allusioni. Se l’album d’esordio “Preferirei di no” era una parodia sulla decadenza del mondo contemporaneo, uno sguardo sull’esterno, “Porte Girevoli” è all’opposto uno sguardo verso l’interno. Musicalmente l’album è frutto di una collaborazione totale con Carlo Corbellini (Post Nebbia).

SILICA – “Alone In Town”

[Sunday Drive]

alt-rock

C’è una tensione tra l’uomo e la natura, tra la città e il mondo naturale. Nel loro LP di debutto, “Alone In Tow”, composto da 11 brani, i Silica esplorano questo contrasto attraverso un sound intriso di rumore e melodia. Formatisi appena tre anni fa nella scena hardcore londinese, i Silica hanno creato qualcosa che risulta al tempo stesso familiare e distinto dai loro progetti precedenti, attingendo dal rock alternativo e dal post-hardcore degli anni ’90. Con influenze quali Hum, Catherine Wheel, Mineral, Quicksand e Supertouch, “Alone In Tow” ne offre spunti caratteristici, creando al contempo il suono unico della band. In quasi 40 minuti, l’album esplora temi quali il senso di appartenenza, lo scopo della vita, l’ansia, la resilienza e l’amore, utilizzando come sfondo le immagini contrastanti del paesaggio urbano londinese e della sua fauna selvatica.

<a href="https://silicamusic.bandcamp.com/album/alone-in-tow">Alone In Tow by Silica</a>

PUFULETI – “Hermelin”

[Bomba Dischi]

sperimentale, hip-hop

Figura di culto dell’underground italo-tedesco, Pufuleti torna con un album di 15 tracce registrate nell’arco di due anni tra Italia e Nord Europa. Un lavoro istintivo, frammentario e profondamente personale, che porta ancora più avanti la destrutturazione del linguaggio hip-hop già intrapresa con “Gotico Romanzo” (2024). Tra alternative hip-hop, dark jazz, slowcore, lo-fi e sperimentazione, “Hermelin” costruisce un paesaggio sonoro irregolare, mentre la scrittura procede per associazioni libere, immagini surreali e cortocircuiti linguistici, tra italiano, tedesco e dialetto siciliano. Nel disco compaiono anche Altea e Jacopo Lietti dei Fine Before You Came.

PROIA – “L’armadio, la poesia”

[autoproduzione]

art-pop

Anticipato dal doppio singolo “Spostare le montagne, la poesia” è in uscita il 20 novembre 2026 il nuovo album del musicista, autore e scrittore Giacomo Proia aka proia, dal titolo “L’armadio, la poesia“. L’album, autoprodotto, segue la pubblicazione dell’ultimo EP “Il controesodo” del 2023 ed è il quinto lavoro in studio della carriera musicale dell’artista abruzzese dopo due LP e due EP. Otto canzoni (suonate, registrate e prodotte dallo stesso Proia che ha curato anche l’artwork) sospese in una sorta di limbo che vanno a comporre un concept autobiografico in grado di mescolare la canzone d’autore italiana e liriche intime ed a tratti ermetiche con art-pop, teatro-canzone, attitudine lo-fi, incursioni noise ed echi di elettronica ambient.

DUNCAN MAITLAND – “Chamberling”

[Dimple Discs]

cantautorato

Il rinomato cantautore di Dublino Duncan Maitland è tornato dopo una lunga pausa con il suo secondo album “Chamberling”, in cui si muove tra il dolore personale e il crollo della società, affrontando il disagio di un mondo sconcertante per poi difendere, in ultima analisi, la speranza, la gentilezza e il potere dei legami umani che ci aiutano ad andare avanti. Pubblicato da Dimple Discs, arriva sedici anni dopo il suo debutto con l’amatissimo album del 2010 “Lullabies for the 21st Century”. Polistrumentista, produttore e tecnico del suono noto per il suo approccio melodico al pop psichedelico, Maitland vanta decenni di esperienza maturata nel corso di una carriera musicale ricca di storia, che lo ha visto far parte di due famose band degli anni ’80 e ’90, oltre che collaborare come musicista e autore con gli XTC e, in seguito, con i singoli membri del gruppo. «Questo album, “Chamberling”, è il mio figlio meravigliosamente difficile. È stato concepito nel corso di un lungo periodo e, attraverso alcuni tumultuosi alti e bassi – sia personali che storici – ogni momento di sconforto e ogni momento di euforia si possono percepire da qualche parte al suo interno. Pensavo di stare scrivendo canzoni, ma il passare del tempo mi ha fatto capire che stavo scrivendo un diario», afferma Duncan Maitland.

THE SPROUTS – “Singin’ With The Sprouts”

[Meritorio]

indie-pop

“Singin’ With The Sprouts” è una raccolta calorosa, in stile “backyard”, di garage pop e indie rock jangly, che affonda le radici nel sound di Melbourne dell’ultimo decennio attingendo al contempo a una tradizione molto più lunga di pop chitarristico. L’album bilancia un esistenzialismo un po’ trasandato e un songwriting generoso con melodie ben strutturate e ritornelli pop classici. Gli Sprouts riuniscono Rob Remedios, Matthew Ford, Innez Tulloch e Tom Marinelli, quattro musicisti profondamente legati alla scena underground lo-fi e jangly di Melbourne. C’è un’atmosfera rilassata, quasi spontanea, in questo disco, ma sotto la sua superficie senza pretese si nascondono brani accuratamente elaborati con un forte istinto melodico. “Singin’ With The Sprouts” segue la scia di The Velvet Underground, Modern Lovers e The Go-Betweens, cogliendo al contempo lo spirito disinvolto e sincero dell’attuale scena lo-fi di Melbourne.

<a href="https://the-sprouts.bandcamp.com/album/singin-with-the-sprouts">Singin' With The Sprouts by The Sprouts</a>

AL DOYLE – “Hollywood Saviour”

[DFA]

alternative

In qualità di membro di lunga data degli Hot Chip e degli LCD Soundsystem, Al Doyle ha trascorso decenni lavorando al fianco di due dei cantanti più caratteristici del pop moderno: Alexis Taylor e James Murphy. Ogni volta che aveva una canzone o un’idea, c’era sempre qualcun altro a cui avrebbe preferito affidarne l’interpretazione. Ma ora, il polistrumentista britannico pubblica un album che lo ha spinto ad abbracciare finalmente la propria voce. «È il mio modo di scoprire come scrivere e cantare cose con cui mi sento a mio agio», dice del suo primo lavoro da solista in assoluto. “Hollywood Saviour” trasmette la sensazione – l’adrenalina e la liberazione – di una svolta, di un artista che si lascia andare. Qui Doyle ha trovato la libertà nella semplicità, affidandosi ai tanti piaceri della combinazione chitarra-basso-batteria, abbandonandosi con tutto il cuore a ciò che è bizzarro, spontaneo, chiassoso e grezzo. Sembra libero.





SALBA – “Riva”

[Costello’s/Artist First]

cantautorato

Con questo nuovo lavoro, Salba costruisce un racconto in cui le esperienze personali diventano materia per interrogarsi sul proprio modo di stare al mondo. Le città, gli incontri e i legami alimentano una scrittura libera e frammentaria, sostenuta da un suono caldo e analogico che intreccia cantautorato italiano e sensibilità contemporanea. Ne emerge un disco in equilibrio tra introspezione e apertura, in cui anche l’incertezza trova spazio e valore, trasformandosi in un’occasione per accogliere nuove prospettive senza rinunciare alle proprie radici.

PHARAOH OVERLORD – “7”

[Rocket Recordings]

metal

Sfidando ancora una volta le convenzioni e le aspettative, “7″ dei Pharaoh Overlord è un viaggio di buon auspicio, pervaso da quella scintillante euforia ad alto numero di ottani che trasforma una squallida quotidianità in un montaggio cinematografico sul trionfo sulle avversità, che irrompe con un synth-rock dai colori intensi, vestito con un bomber di raso su misura per momenti euforici da grande schermo che non sono mai esistiti, una salvezza narrata dal growl di Aaron Turner e dal falsetto ospite di Richard Dawson. Da sempre una band anti-brand, questo ovviamente non è il loro settimo album. Per la prima volta hanno coinvolto grandi nomi alla console: alla produzione c’è Juho Vanhanen della nota band finlandese di black metal sperimentale Oranssi Pazuzu, mentre al missaggio c’è Niko Lehdontie. Insieme hanno lucidato il cromo di questo hyperrock death metal guidato dai sintetizzatori fino a renderlo brillante come uno specchio, trasformandolo in «qualcosa di simile all’album di debutto dei Justice con le atmosfere crude e inquietanti del suono di Drifter di Scott Walker», afferma Vanhanen.

<a href="https://pharaohoverlord.bandcamp.com/album/7">7 by Pharaoh Overlord</a>

JEAN MICHEL JARRE – “Oxygen”

[BMG]

pop, elettronica

Pubblicato originariamente in Francia nel 1976, prima della sua uscita internazionale nel 1977, “Oxygène” ha contribuito a portare la musica elettronica a un pubblico globale e ha consacrato Jarre come una delle figure simbolo del genere. Registrato nella ex cucina del suo appartamento di Parigi utilizzando un registratore a otto tracce, un mixer artigianale e alcuni sintetizzatori e strumenti elettronici, l’album ha poi venduto oltre 18 milioni di copie in tutto il mondo. Il cuore di questa anniversary edition è il nuovo remaster 2026 del mix stereo originale, realizzato dai nastri originali per restituire tutta la dinamica e il carattere della registrazione

KOGUMAZA – “You Found Yourself Where You Found Yourself”

[Wrong Speed]

alternative, psych-rock

Heavy ma non metal, rilassanti e ricchi di texture ma non ambient, si collocavano a metà strada tra due mondi, ritagliandosi una nicchia tutta loro. Poi, nel 2017, dopo tre album e numerose tournée, sono scomparsi in silenzio. Nel 2022, due terzi della band si sono trasferiti nel South Shropshire. Questo avrebbe dovuto segnare la fine definitiva dei Kogumaza, ma invece hanno ricominciato a suonare insieme quando il tempo lo permetteva. Fin da subito la musica si è rivelata più sommessa, più introspettiva e più tranquilla rispetto al passato, rispecchiando le origini della band: due chitarre elettriche e una batteria senza rullante, in stile timpano. È nata così una serie di brani che sarebbe diventata “You Found Yourself Where You Found Yourself”. Registrato nell’arco di una settimana in un mulino sperduto nel Galles, “You Found Yourself…” dà all’ascoltatore la sensazione di essere seduto in mezzo al gruppo mentre suona. È intimo, aperto e coinvolgente.

<a href="https://kogumaza.bandcamp.com/album/you-found-yourself-where-you-found-yourself">You Found Yourself Where You Found Yourself by Kogumaza</a>

JOHN BRINGWOLVES – “CRASH”

[autoproduzione]

elettronica

Producer, polistrumentista e sound designer con base a Torino, John Bringwolves pubblica il suo secondo album, un lavoro di elettronica sperimentale tra bass music, jungle, IDM, electro e ambient. Il disco esplora il rapporto tra equilibrio, tensione e rottura attraverso strutture ritmiche irregolari, manipolazioni vocali e continui contrasti tra texture organiche ed elementi digitali. Rispetto ai lavori precedenti, Bringwolves adotta un approccio più essenziale, concentrandosi su percussioni, campionamenti e voci frammentate, alternando momenti di forte densità sonora a passaggi rarefatti e contemplativi.

LORENZO SENNI – “All Ages”

[Warp]

elettronica

L’artista multidisciplinare e musicista italiano Lorenzo Senni presenta il suo sesto album. Il disco, il primo da “Scacco Matto” del 2020, esplora i generi elettronici per cui Senni è maggiormente conosciuto (trance sperimentale e rave) attraverso la lente dell’hardcore punk, muovendosi tra musica, skateboarding e cultura straight edge. “All Ages” si presenta, nelle parole dello stesso Senni, come una “rivolta interiore”. Utilizzando per la prima volta la voce e rompendo i limiti che si era autoimposto in precedenza, Senni usa lo spirito dell’hardcore per alimentare il proprio entusiasmo verso il futuro e per tornare, in modo più diretto e istintivo, al processo creativo musicale.

NICOLE MITCHELL & JOE WESTERLUND – “Written in the Universe”

[Psychic Hotline]

jazz

A volte Nicole Mitchell e Joe Westerlund si completano a vicenda le frasi. È proprio questa intesa a dare vita a “Written in the Universe”, frutto di anni di esibizioni insieme a Durham, nella Carolina del Nord. Il flauto espressivo di Mitchell e l’elettronica dal vivo si intrecciano con le percussioni creative di Westerlund e i suoi poliritmi radicati. Registrato nell’arco di due giorni al Betty’s, uno studio rurale nei boschi alle porte di Chapel Hill, l’album abbraccia la spontaneità dell’esibizione dal vivo. Anziché perfezionare le registrazioni tramite sovraincisioni o un editing approfondito, il duo ha preservato l’energia intuitiva di ogni take. Il paesaggio circostante è diventato un terzo collaboratore silenzioso, modellando sottilmente il flusso organico della musica. Il risultato è un album incentrato sulla scoperta piuttosto che sulla destinazione, in cui la composizione spontanea diventa indistinguibile dall’intuizione.

<a href="https://nicolemitchell.bandcamp.com/album/written-in-the-universe">Written in the Universe by Nicole Mitchell & Joe Westerlund</a>

THE BACKLASH – “Montage”

[Elefante Rec]

alt-rock, shoegaze

Il suono dei The Backlash da sempre ha una concretezza, una densità quasi tridimensionale: a volumi adeguati sposta l’aria, occupa gli spazi, ti prende per il collo. Ma mai come stavolta la band milanese appare esplosiva, un vulcano attivo che incendia l’intorno e crea movimento. Il nuovo album “Montage” è il loro disco più d’impatto. Sono canzoni in cui psichedelia, stoner, post punk e numerose gradazioni di rock alternativo trovano un allineamento dannatamente efficace e, quando serve, assordante il giusto. Giocano pesante, i The Backlash, ma senza dimenticare armonia e melodia. E fanno benissimo.

CONWAY THE MACHINE – “OTIS”

[Drumwork Music Group]

hip-hop

11 tracce e sonorità cupe e minimaliste che hanno reso celebre “La Maquina” nella scena underground. L’acronimo Often Times I Suffer riflette il lato più introspettivo e crudo della scrittura di Conway, incentrata sulle difficoltà personali e sul vissuto di strada.

ARCANE ALLIES – “Aestesia”

[Crazysane Records]

psych-rock, Krautrock

Il trio Arcane Allies, con sede a Berlino e Colonia, torna con un nuovo album ipnotico e cinematografico che sfonda i confini tra rock psichedelico, krautrock, ambient, doom, jazz e improvvisazione libera. Caratterizzato da groove motorik, synth scintillanti, chitarre ispirate al surf e trame in continua evoluzione, “Aestesia” si muove con disinvoltura tra la bellezza meditativa e un’intensità oscura e travolgente. Traendo ispirazione da pionieri come CAN, Neu! e Kraftwerk, oltre che dai compositori minimalisti Terry Riley e Steve Reich, gli Arcane Allies creano paesaggi sonori avvolgenti in cui l’energia del rock analogico incontra la produzione elettronica contemporanea.

DANZ CM – “The Interdimensional Extraterrestrial Time Travelers Society”

[Channel 9 Records]

synth-pop

L’artista e produttrice Danz CM torna con il suo più ambizioso successo alt-pop fino ad oggi. “The Interdimensional Extraterrestrial Time Travelers Society” cattura un’energia grezza e dinamica che fonde il caratteristico workflow analogico di Danz, basato su Moog e apparecchiature esterne vintage, con chitarre dal vivo, drum machine e break di batteria acustica. Mixato da Hayden Watson (Bryan Adams) e masterizzato da Heba Kadry (Slowdive, Ryuichi Sakamoto), il disco crea un ponte tra il rock alternativo più pesante e i sintetizzatori cinematografici e travolgenti, per navigare tra le vette più alte del pop evasivo e gli abissi più profondi del peso esistenziale.

WOLLEN KITS – “Weather the Storm”

[Anti Fade]

indie-rock

Sono passati quattordici anni da quando i Woollen Kits hanno pubblicato due album in un solo anno ma ora, gli amati Kits di Melbourne/Naarm, sono tornati per ricordarci cosa ci siamo persi in tutto questo tempo. “Weather the Storm” attinge ancora dallo stesso mazzo di carte, ma apre le porte ad alcune influenze classiche più rinomate come The Velvet Underground, Television Personalities, Beat Happening, Marine Girls, Bob Dylan, Van Morrison e altri. Nei dieci brani è evidente quanto siano bravi a scrivere un ritornello, una strofa, un ritornello, una canzone; unendo temi della vita quotidiana, dell’amore e della sincerità con aforismi, storie e il suono classico che conosciamo e amiamo.

<a href="https://woollenkits.bandcamp.com/album/weather-the-storm">Weather the Storm by Woollen Kits</a>

GABRIELE SERPE – “Retroguardia”

[Costello’s]

cantautore

A distanza di undici anni dall’uscita del suo ultimo disco solista “Uno”, il cantautore e giornalista genovese Gabriele Serpe torna con un nuovo lavoro, “Retroguardia”. Un ritorno che segue una scelta di vita radicale: allontanarsi dalla società per dedicarsi all’autosostentamento agricolo fuori dai confini italiani. “Retroguardia” è un disco che nasce da una posizione laterale: quella di chi continua a osservare il proprio tempo senza riuscire più a sentirsi parte di ciò che vede. Non c’è però il desiderio di giudicare il presente dall’esterno, quanto piuttosto la necessità di interrogarsi sul proprio rapporto con una società della quale si sono smarriti codici, desideri e direzioni.

AEAEA – “Mist”

[Other People]

elettronica

L’album nasce dall’esplorazione da parte della coppia di un nuovo linguaggio condiviso, in cui la chitarra e le percussioni di Higgins vengono convogliate dal vivo attraverso le catene di effetti in tempo reale di Jaar, trasformando il campionamento, il dubbing e l’elaborazione in strumenti musicali a tutti gli effetti. Registrato nell’arco di tre anni tra Berlino e lo studio di Higgins nello Stato di New York, “Mist” intreccia la logica nebulosa e intuitiva delle catene di elaborazione e dell’improvvisazione nel cuore stesso della composizione. Il disco sviluppa una serie di temi melodici che emergono dalla chitarra di Higgins e si rifrangono in un mare di elettronica, percussioni e, infine, in un ensemble più completo di tastiere, organi, batteria e improvvisazioni al violoncello della compositrice Judith Hamann. I paesaggi sonori di “Mist” sono malinconici e lenti, con note spesso avvolte da un vapore grigio-blu. A tratti percepiamo raggi di luce lontana che squarciano la nebbia, ma per lo più sentiamo echi di rive lontane i cui ritmi potrebbero finalmente permetterci di vedere senza bisogno della vista.

<a href="https://otherpeople.bandcamp.com/album/mist">Mist by AEAEA</a>

THE CINDYS – “Love Century”

[Breakfast Records]

indie-pop

I Cindys sono nati come un esercizio di semplicità. Il principale autore dei brani, Jack Ogborne, aveva trascorso anni a comporre musica impegnativa e senza compromessi con i Bingo Fury, guadagnandosi elogi da The Guardian, The Quietus e DIY, oltre al sostegno costante di BBC 6 Music. Ma quando l’impulso a spingersi sempre più in là nella sperimentazione ha cominciato a perdere il suo fascino, è tornato a un vecchio amore: l’indie degli anni ’80, dal C86 e dalla Flying Nun alla Sarah Records, e alla schiettezza di ritornelli e melodie semplici e dirette. Radicato nella mitologia DIY dell’indie anni ’80, “Love Century” prende spunto da un tipo particolare di disco: il debutto con una major. Da “Murmur” dei R.E.M. a “Tim” dei Replacements, album che mantenevano in equilibrio quasi perfetto la sensibilità pop e l’estetica del nastro. Per i Cindys, l’idea era quella di realizzare un «debutto con una major, senza la major». Ciò che ne è emerso è qualcosa di molto più di una semplice lettera d’amore a quel periodo: nove brani che filtrano ritornelli brillanti, armonie serrate e immediatezza attraverso un archivio infinito di miti e favole indie.

<a href="https://thecindys.bandcamp.com/album/love-century">Love Century by The Cindys</a>

DISFEAR – “The Last Nail”

[Relapse]

punk, metal

I Disfear, leggendari titani del D-Beat svedese, tornano a sorpresa con il loro nuovo e feroce album. Registrato prima della prematura scomparsa del cantante dei Tomas Lindberg, figura di grande influenza, e del potente batterista Marcus Andersson, “The Last Nail” rappresenta il punto esclamativo definitivo per uno dei gruppi più iconici del genere. Durante una visita alla Welfare Sounds di Göteborg nella primavera del 2023, Lindberg avrebbe dovuto apportare alcune modifiche alle parti vocali demo già registrate. Invece ha sbrigato tutte e otto le tracce, registrando nuovamente le parti vocali per l’album semplicemente perché l’impulso creativo era lì. Più tardi quello stesso anno Lindberg ricevette una diagnosi di cancro che avrebbe in gran parte messo in secondo piano le sue attività creative. Al momento della registrazione delle parti vocali, Lindberg stava affrontando nei suoi testi immagini di morte, malattia e oscurità, presagendo la malattia che non gli era ancora stata diagnosticata.

WHITNEY’S PLAYLAND – “Bottled Lightning” EP

[Dandy Boy]

indie-rock

“Bottled Lightning” è il nuovo lavoro del quartetto della Bay Area Whitney’s Playland. Registrato e mixato dalla band nei propri studi casalinghi, “Bottled Lightning” vede il gruppo ampliare il proprio sound e il proprio approccio, pur mantenendo la propria schiettezza e il proprio talento melodico. Melodie e ritornelli si intrecciano con un’astrazione malinconica: power pop vorticoso, ninne nanne decostruite e ballate vibranti con un messaggio da trasmettere.

<a href="https://whitneysplayland.bandcamp.com/album/bottled-lightning-2">Bottled Lightning by Whitney's Playland</a>

GIACOMO GATTO – “te lo dico con calma” EP

[Dumba Dischi]

folk, grunge

“te lo dico con calma” è l’EP d’esordio di Giacomo Gatto. Tra la provincia ciociara da cui proviene e Roma, dove vive, il cantautore prova a mettere ordine nel caos dei suoi vent’anni. Racconta la difficoltà di diventare adulti senza perdere sé stessi, tra relazioni che cambiano, aspettative sociali e paura di restare soli. Il cantautorato italiano e il rock alternativo ne definiscono l’identità musicale, attraversata da influenze folk, grunge, post-punk e post-rock.

MARSY – “Miss Wave” EP

[Heavenly]

indie-pop

L’EP è per un terzo folk bucolico, per un terzo rock ’n’ roll spigoloso alla Wire e per cinque terzi magia. Dal drone ipnotico e metronomico del brano che dà il titolo all’EP alla colonna sonora dancehall inquietante di “My Old Guy”, passando per il bellissimo overdrive armonico di “All My Love”, questo è il suono di una giovane band che sta trovando sicurezza e coesione nella propria stravaganza, lasciandosi guidare da essa verso l’alto e oltre. Copritevi bene, alzate il volume e preparatevi a innamorarvi.

<a href="https://marsyband.bandcamp.com/album/miss-wave">Miss Wave by Marsy</a>

CIRCLE JERKS – “Revenge Of Nervous Breakdown” EP

[Futurismo]

punk

“Revenge Of Nervous Breakdown” è la prima uscita autonoma dei Circle Jerks in oltre 30 anni, che comprende quattro registrazioni in studio inedite tratte dall’influente periodo di Keith Morris nei Black Flag. Registrato presso lo studio The Boat di Tim Armstrong e prodotto e mixato da Raul (Riff) Cuellar, l’EP ripropone due brani tratti dall’EP originale “Nervous Breakdown” e due dalle sessioni di “Damaged” di Morris, rimaste inedite. Keith Morris, Greg Hetson, Zander Schloss e Joey Castillo infondono nuova intensità a brani che hanno contribuito a plasmare l’hardcore californiano. La pubblicazione presenta una nuova grafica originale realizzata da Raymond Pettibon.

<a href="https://circlejerks.bandcamp.com/album/revenge-of-nervous-breakdown">Revenge of Nervous Breakdown by Circle Jerks</a>

ALIXIA MISTRAL – “Leaving Rooms” EP

[Irma]

R&B, soul

Lo stile di Alixia Mistral si caratterizza per un approccio elegante, una voce vellutata e un sound freschissimo che fonde sapientemente soul, jazz, ritmiche hip hop e sonorità funkeggianti, fino a sfiorare contaminazioni afrobeat e fusion. Tra le influenze principali dell’artista, mostri sacri del calibro di Lauryn Hill, Erykah Badu, Michael Jackson e Stevie Wonder, mentre i suoi testi esplorano tematiche come le relazioni, il cambiamento, il legame con la natura e il divino.

Un lavoro che è frutto di tante collaborazioni, tra cui spiccano l’arrangiamento e la produzione di Alex Ferro, gli affascinanti violini scritti da Vanni Crociani e il contributo prezioso di Fabrizio Martina aka Jolly Mare nel mix e master.

SEASURFER – “Trip” EP

[autoprodotto]

noise-pop



Il trio noise pop di Amburgo Seasurfer torna con il suo terzo EP, “Trip”, quattro tracce che dimostrano ancora una volta l’ampia versatilità musicale della band. L’EP “Angels”, pubblicato a giugno, si orientava verso il post-punk, mentre “The Noise is ours”, uscito ad agosto, era caratterizzato da un “wall of sound” e da influenze shoegaze. Il nuovo EP “Trip” presenta elementi trip-hop, chitarre rumorose e un’atmosfera cinematografica ed eterea, a tratti anche più cupa. Dirk Knight dei Seasurfer: «Per me, questo è il suono delle città. L’idea mi è venuta un anno fa a New York: volevo esprimere l’atmosfera e le sensazioni attraverso il nostro suono. Con chitarre riverberate e rumorose, voci eteree e ritmi e bassi piuttosto statici». Noti per il loro approccio intensamente atmosferico alla musica rumorosa, i Seasurfer si sono affermati come una presenza consolidata nella scena underground della musica alternativa europea e americana. Hanno pubblicato i loro primi due album con l’etichetta statunitense Saint Marie Records e hanno collaborato con icone del calibro di Robin Guthrie dei Cocteau Twins e John Fryer (4AD).

<a href="https://seasurfer.bandcamp.com/album/trip">Trip by SEASURFER</a>