“Scritta e registrata a Roma dopo una serata fuori con il mio compagno di band Simone Cartia. Ubrichi di Negroni“.

Non poteva non colpirci una canzone che è nata in Italia. Fran e il suo chitarrista mettono in piedi un brano delizioso, con questo folk-pop ciondolante che si muove avvolgente e sinuoso, con una melodia pop che si fa inesorabilmente strada e ti arriva addosso anche se tu provi a scansarla. Si accende e si spegne il brano, con questo ritornello bello sonico, in cui i toni si alzano, introdotto da una strofa che si muove quasi in punta di piedi.

Una canzone adorabile.

Il brano parla di lasciare una relazione che non va bene, ma di farlo nel modo sbagliato perché non ci si rende conto che non va bene mentre si sta cercando di uscirne. Ha senso? Forse la canzone lo renderà più chiaro.



Fran Lusty è una cantautrice indie-folk londinese. Ha pubblicato il suo primo singolo, “Ladybird”, nel gennaio 2021, che ha scritto nella baita di sua nonna in Norvegia.

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