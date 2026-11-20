“Brighton, qualche anno fa. La serata era iniziata con un piano preciso: infilarmi in un club underground, aspettare che i bassi della techno minimale mi trapanassero il cervello e ballare fino all’alba. Sul cartellone del locale c’era scritto a caratteri cubitali: TONIGHT: TINMAN. Per me, fan sfegatato dei producer elettronici, non c’erano dubbi. Era il mio uomo. O almeno così credevo.

Entro, ordino una birra, mi avvicino al palco e le mie certezze crollano. Niente console, niente drum machine. Al loro posto ci sono quattro ragazzi che accordano chitarre, sistemano un basso e provano i microfoni. Un incubo. Un errore di omonimia imperdonabile. L’iniziale delusione è stata una secchiata di acqua gelida: volevo la cassa dritta e mi ritrovavo davanti una classica rock band chitarristica. Ero pronto a girare i tacchi e andarmene, maledicendo la serata.

Poi, però, il cantante si avvicina al microfono e la band attacca il primo pezzo. Le chitarre iniziano a dondolare libere, sature di un riverbero nostalgico che sa di pioggia e di sale marittimo. Il brano si intitola proprio “The Tinman”.

Nel giro di tre minuti, la rabbia svanisce. Quella melodia jangle-pop mi si pianta in testa, il basso pulsa con una linea così contagiosa che i miei piedi, pronti a ballare la techno, iniziano a muoversi a tempo di rock. Resto lì, immobile, ad ascoltarli per tutta la sera. Quella notte ho capito che per anni avevo ascoltato musica da quattro soldi, beat ripetitivi e senz’anima, e che il vero fuoco era lì, in quel post-punk sporco e romantico. Da quel concerto non ho più smesso di seguirli.

Oggi quei ragazzi di Brighton si sono trasferiti a Londra, hanno cambiato nome in World News (proprio per evitare che altri orfani della techno come me sbagliassero concerto) e hanno appena pubblicato il loro attesissimo album di debutto“.

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Bene. Non so se quella storiella che avete appena letto sia accaduta davvero — ossia che un fan della techno sia finito per errore al concerto della band dei fratelli Evans anziché a quello di un famoso DJ, per poi convertirsi alla sana e virtuosa devozione al rock. I fan della Techno hanno di solito la testa dura.



Ma mettiamo subito le carte in tavola. I quattro ragazzi londinesi che rispondono ai nomi di Alex Evans (voce e chitarra), Jack Tollman (chitarra ritmica), Rory Evans (basso) e Malte Henning (batteria) — hanno fatto una cosa che oggi sembra quasi un atto di ribellione: hanno preso le chitarre e le hanno rimesse al centro del villaggio. Ma non per fare i nostalgici da cameretta; lo hanno fatto per spettinarci.



“Frog” parte a mille all’ora, uno scoppio strumentale in pieno stile Oh Sees. Senti la chitarra ritmica di Jack che sbuffa come una locomotiva a vapore lanciata a tutta velocità su un binario morto, mentre la sezione ritmica di Malte e Rory stende un binario d’acciaio. Devi aspettare due minuti e diciassette secondi prima che Alex si decida a far entrare la voce. È un biglietto da visita chiaro: “Signori, in questo disco comandano le chitarre”.

Poi ti imbatti in “Vinegar Swimming Pool”, ed è lì che rimani fregato. È il magnete del disco. Ha quel groove scuro, viscerale, quasi claustrofobico — come nuotare nell’aceto, appunto — che ti artiglia lo stomaco e non ti molla più. È la traccia che ti fa dire: “Ok, io questi qui non li lascio più”.

E quando pensi di aver capito l’andazzo, arriva I Don’t Hate You. Una traccia superba. Parte come un pop-rock classico, quasi rassicurante, pulito alla Smiths, ma a metà canzone succede il miracolo: le chitarre prendono il comando totale con un assolo spettacolare. Il suono è unico: lavora altissimo sulle frequenze, ma è strozzato, soffocato. Sembra un lamento acuto, il pianto ferito di un cagnolino che graffia la porta. Una tensione emotiva pazzesca.

Ma il momento in cui ti si scioglie il cervello (come neve al sole d’agosto) è “Sidestep”. Sei minuti che volano alla velocità della luce. All’inizio c’è questo stile indie-rock mischiato a un jangle percussivo dove le chitarre dettano il ritmo. Sotto, il basso di Rory si muove in modo incredibilmente fluido e sensuale, mentre la batteria di Malte batte come un orologio ipnotico. Poi, al minuto 4:03, crolla il mondo: entra una chitarra avvolgente, con un effetto flanger psichedelico che si sposta da un orecchio all’altro, mentre una distorsione calda ti sommerge. È come essere avvolti in una cascata di seta. Questa è roba da playlist assoluta, da passare solo agli amici che ne capiscono davvero di musica.

La band gioca con la storia del rock come se fosse materia malleabile. Prendi “Everything Is Coming up Roses”: il giro di accordi è un tributo spudorato a “Lucky Man” dei Verve e al Britpop anni ’90, ma a metà ci buttano un intermezzo di chitarre così sfacciato e rumoroso che sembra dire: “Visto? Noi la facciamo ancora meglio”. Un’arroganza rock splendida. E che dire di “Classical Music”? Un altro pezzo diviso in due: la prima parte sembra David Byrne e i suoi Talking Heads che cercano di infilare un arpeggio saltellante da chitarra bachata in un pezzo d’avanspettacolo; poi, all’improvviso, la band si trasforma nei Doors più oscuri e sciamanici, dilatando lo spazio e il tempo.

Verso la fine, la title-track “Purgatory” rallenta per farti respirare e ti sbatte in faccia un testo che è un manifesto esistenziale. Alex canta di quel limbo, di quella terra di mezzo tra inferno e paradiso dove si vive “nel bagliore mondano”, rassegnati ma vivi, prima di lasciare che la canzone sfumi in un lungo e catartico finale strumentale. Segue la carezza nostalgica e sbiadita di “Wet, Dry, I Can’t Fly”, che sembra quasi prepararti alla fine.

Ma il vero, definitivo colpo di grazia arriva con gli oltre sei minuti di “Look Inside My Mind”. Qui la band si scatena in una cavalcata finale devastante che fa saltare tutti i banchi. Più che un semplice saluto, questo brano suona come un invito a scatole aperte nel loro mondo. Un mondo sonoro denso, stratificato, in cui vale la pena rinchiudersi per tutti i 51 minuti di durata dell’intero disco, anche solo per isolarsi dal rumore là fuori e rendersi conto che sì, qualcosa di maledettamente buono e sincero, in questa terra, c’è ancora.



Da ascoltare a volume molesto, stampandoselo in testa.

