I Madra Salach hanno pubblicato il loro nuovo singolo, intitolato “Searrach”:

Il brano è il secondo estratto dall’album di debutto “Gorta” del sestetto di Dublino, dopo “Ribbon Factory”, pubblicato il mese scorso.

“Ne siamo rimasti subito entusiasti dopo averla scritta ed è uno dei momenti dell’album di cui andiamo più fieri“, ha dichiarato il cantante Paul Banks a proposito del nuovo singolo. “È una canzone cupa e introspettiva che parla di cambiamento e tradimento di ogni tipo, in particolare del tradimento di sé stessi. La consideriamo un altro passo avanti verso ciò che stiamo cercando di realizzare con l’album“.

L’album di debutto uscirà il 15 gennaio per Island Records. “Gorta” prende il titolo dalla parola irlandese che significa “fame” e vede la band continuare a rendere omaggio alla musica tradizionale irlandese, spingendo però il proprio sound verso territori più sperimentali e cupi.