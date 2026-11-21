Credit: Michele Brigante Sanseverino

Il messaggio di Teodorico, il re ostrogoto che regnò sull’Italia, è ciò che il festival sperimentale ravennate cerca di intercettare, reinterpretare e attualizzare. Un’eredità che non guarda alle conquiste materiali, ai territori assoggettati o alle testimonianze monumentali del potere, ma al valore spirituale e culturale di un uomo e di un’epoca troppo spesso liquidata come oscura, brutale e caotica. Un messaggio che nasce dalla collisione di elementi differenti: culture, linguaggi, tradizioni, credenze, costumi, suoni, arti. Un urto dirompente che, anziché tradursi solamente in disgregazione, distruzione o imposizione egemonica di un’unica parte sulle altre, ha saputo generare, attraverso la reciproca contaminazione e una continua osmosi artistica, sociale, culturale ed economica, anche nuovi interessi, nuove passioni, nuovi percorsi.

Nuova vita.

È proprio questa collisione a tornare sul palco del Teatro Rasi. E non è soltanto una suggestione storica o un raffinato esercizio intellettuale. È una necessità, forse persino un’urgenza. Perché anche oggi, in un’epoca tecnologicamente, socialmente ed economicamente avanzata, rischiamo di precipitare negli stessi abissi che, in altri momenti della storia umana, hanno generato orrore, devastazione, violenza, crudeltà e morte. Come se il progresso materiale non fosse sufficiente a garantirci un’autentica evoluzione dello spirito. Come se la memoria, da sola, non bastasse a impedirci di ripetere gli stessi tragici e fatali errori.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

La prima collisione sonora della serata porta la firma di Sara Persico, napoletana di nascita e berlinese d’adozione, artista capace di raccogliere elementi e frammenti provenienti da universi apparentemente inconciliabili, dalle profondità della natura selvaggia agli antri pulsanti delle metropoli, per ricomporli in un’espressione sonora avanguardista, vibrante, incalzante. La sua musica è materia viva, vulcanica, inquieta e in continua trasformazione. Le strutture elettroniche si addensano, si frantumano, si ricompongono, mentre tra le loro pieghe trova meravigliosamente spazio anche la voce di Sara, che durante il set diventa presenza fisica, strumento e linguaggio, corpo sonoro che emerge dal tumulto e lo attraversa. Le melodie si fanno urgenti, quasi necessarie, perché urgente è il male che attanaglia la nostra società. Un male insinuante, che sussurra, divide, mente, alimenta diffidenze e trasforma le differenze in inimicizie. Un male che cresce nel silenzio e nell’incomprensione, ma che può essere contrastato soltanto imparando nuovamente a capirsi, a parlarsi, a confrontarsi.

Ed è proprio il dialogo a diventare il cuore pulsante del secondo set, quello di Radwan Ghazi Moumneh e Frédéric D. Oberland. Oriente e Occidente si incontrano, si sfiorano, si attraversano, fino a fondersi in un ammaliante intreccio di trame elettroniche, sensuali, digitali e analogiche. Le sonorità trance dialogano con gli strumenti acustici, le pulsazioni contemporanee si intrecciano a suggestioni ancestrali, mentre le distanze geografiche e culturali perdono progressivamente significato. Non c’è annullamento delle identità, ma una loro reciproca esaltazione. Nessuna tradizione viene sacrificata sull’altare della modernità, nessun linguaggio pretende di imporsi sull’altro. La storia non viene dimenticata, le tradizioni continuano a respirare, il passato ci mette in guardia dai nostri errori, ma ci ricorda anche quanto di straordinariamente bello siamo stati capaci di creare quando abbiamo scelto l’incontro anziché la separazione. Sassofono e bouzouki diventano compagni di un viaggio sonoro ipnotico, onirico ed avvolgente, così come le traiettorie ritmiche compulsive, oscure, ossessive, che attraversano il set e ne alimentano la tensione. È una musica che non cerca facili conciliazioni, che non nasconde i contrasti, ma li accoglie e li trasforma in possibilità espressive. E ci ricorda che la speranza non nasce necessariamente dall’armonia, dall’uniformità o dall’assenza di conflitti, ma può germogliare proprio dalle fratture, dalle ferite, dalle sofferenze, dalle scelte difficili, coraggiose ed imprevedibili. Da quelle intuizioni visionarie che aprono strade dove prima sembravano esserci soltanto invalicabili e pericolosi confini.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

L’ultimo attraversamento della serata è affidato a Kevin Richard Martin, che ci trascina in una dimensione radicalmente diversa, quasi fossimo precipitati nelle viscere di un mondo in disfacimento. Le sue trame ambient sono schiaccianti, massicce, possenti, impregnate di un’oscurità brutale. Droni profondi, rumori inquietanti, vibrazioni minacciose e voci di fantasmi si insinuano nello spazio, lo saturano, lo deformano. La musica sembra perdere ogni consistenza rassicurante per trasformarsi in una presenza ostile, in un organismo immenso e sconosciuto che respira accanto a noi. O, peggio ancora, dentro di noi. È come assistere alla lenta materializzazione del male, percepirne il respiro, sentirne il peso, riconoscerne l’ombra. Un’oscurità che non appartiene soltanto al mondo esterno, ma abita le profondità dell’essere umano, le sue paure, le sue ossessioni, le sue pulsioni più distruttive. La tensione cresce, si dilata, sembra non concedere alcuna via di fuga. Poi, improvvisamente, la morsa di ghiaccio si spezza. Dalle profondità di quella materia sonora emergono sorgenti dub, inattese e vitali, che cominciano a scorrere tra le macerie dell’oscurità. Il suono si apre, acquista movimento, lascia filtrare una luce che sembrava definitivamente perduta. Le pulsazioni si fanno fluide, quasi liquide, e il loro scorrere travolge lentamente le ansie, le paure, le inquietudini che ci tenevano immobili. Non è una liberazione facile, né una redenzione definitiva. È piuttosto la scoperta che persino nell’abisso può sopravvivere una possibilità di rinascita.

La tempesta è passata.

Non ci resta che rimetterci in cammino, continuare a cercare, a confrontarci, a crescere. Consapevoli che l’oscurità non scomparirà mai del tutto, che quell’occhio nero continuerà a osservarci, pronto a insinuarsi nuovamente nelle nostre esistenze. Ma consapevoli anche che possiamo imparare a riconoscerlo, a contrastarlo, a tenerlo lontano. Forse è proprio questo il messaggio più profondo della prima serata di Transmissions: la collisione non è necessariamente distruzione, la diversità non è una minaccia, l’oscurità non è un destino inevitabile. E la musica, quando osa attraversare i confini invece di difenderli, può ancora insegnarci a immaginare un mondo diverso.