Credit: Michele Brigante Sanseverino

La seconda serata del Transmissions Festival affida alle immagini, ai video e alle esplorazioni visuali il compito di recuperare, trasformare e restituire a nuova vita frammenti, sogni, miraggi e spazi che noi stessi, attraverso le nostre scelte, talvolta estreme, pericolose, persino assurde, abbiamo progressivamente reso alieni, marginali, estranei alla nostra stessa esistenza. È un viaggio attraverso le forme della memoria e della materia, tra ciò che è stato cancellato e ciò che ancora resiste, tra le rovine di un mondo che abbiamo contribuito a devastare e le possibilità, forse ancora inesplorate, di una sua rigenerazione.

Ancora una volta, la musica, attraverso le sue traiettorie innovative, sperimentali e divergenti, ci suggerisce che la distruzione, la disgregazione e la devastazione non rappresentano, necessariamente, un tragico epilogo, ma possono custodire, nelle loro pieghe più oscure, un seme di speranza. Un seme che continua a esistere anche in un mondo apparentemente inerte, in uno spazio abbandonato, in una città improvvisamente deserta e silenziosa. Perché persino laddove ogni presenza sembra essersi dissolta, qualcosa continua a respirare, a vibrare, ad attendere il momento di manifestarsi nuovamente.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Il primo set della serata espande proprio queste percezioni attraverso “Post Dub Cities” di Adriano Zanni, un’esplorazione di architetture monumentali, testimoni di un’epoca industriale e, contemporaneamente, della fragilità umana dinanzi alla forza e ai misteri della natura. Le sue invisibili divagazioni dub attraversano questi paesaggi come presenze incorporee, come echi di un’umanità che, nonostante tutto, nonostante gli errori, le violenze gratuite e l’idea tossica di poter piegare qualsiasi principio al proprio volere, continua a esistere. Ma è un’umanità che sembra sopravvivere soltanto nella sua forma più pura e innocente, spogliata delle proprie ambizioni di dominio, finalmente ricondotta alla dimensione essenziale della vita. La forma sonora si fa essa stessa architettura: costruzioni minimali e sincopate che riflettono, nel proprio linguaggio espressivo ed emotivo, quei palazzi smisurati, quelle strade svuotate, quei magazzini abbandonati, quei resti di un sistema industriale di produzione e consumo che aveva immaginato di essere al di sopra di tutto e di tutti. Il suono sembra insinuarsi tra le crepe del cemento, attraversare gli spazi disabitati, restituire una voce a ciò che è stato dimenticato. E proprio nell’assenza, nel vuoto lasciato dall’essere umano, si rivela, paradossalmente, la sua presenza più inquietante: quella delle conseguenze delle sue azioni. È una visione che dovrebbe costringerci a riflettere, a comprendere che la nostra posizione nel mondo, così come la nostra permanenza, non è assoluta, non è scontata, non è immune da tragedie capaci di riportare ogni cosa all’ora zero. La natura non è una proprietà da amministrare, né un territorio da sottomettere, e la vita non è una concessione eterna. È una possibilità fragile, irripetibile, che abbiamo il dovere di custodire e preservare, ovunque essa si manifesti.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

E nella vita abitano le arti, la musica, la danza, le voci e i rumori che si trasformano in melodie. È da questa consapevolezza che sembra prendere forma l’universo espressivo di Alina Kalancea, sotto lo sguardo di una musa che trova il proprio corpo in Lica, la ballerina protagonista dei suoi video. Una presenza nella quale la fragilità corporea si trasforma nel tocco sensuale della creazione, in un movimento capace di plasmare forme che, un istante prima, non esistevano, di rendere visibile ciò che ancora non possedeva un’immagine, di dare consistenza a emozioni e intuizioni altrimenti destinate a rimanere sospese nell’indefinito. Il corpo diventa linguaggio, il gesto si fa rivelazione, mentre le sonorità elettroniche acquistano una consistenza luminosa, mistica, consolatrice, preziosa. Immagini e suoni non si limitano ad accompagnarsi, ma sembrano generarsi reciprocamente, come se ogni movimento producesse una vibrazione e ogni vibrazione fosse capace di evocare una nuova forma. È un processo di trasformazione continua, nel quale la materia si spiritualizza e l’invisibile si rende improvvisamente tangibile. Vi riconosciamo un elemento divino, vivido e pulsante, che richiama il fuoco ancestrale della creazione, l’energia primordiale di questo universo misterioso che, da sempre, continua a brillare dentro di noi. È anima e coscienza, memoria e desiderio, una voce che, se soltanto siamo disposti ad ascoltarla, non smette di raccontarci la nostra storia, proiettandola verso un futuro che appartiene a noi e a coloro che verranno dopo di noi. In questa prospettiva, tutto ciò che creiamo, tutto ciò che riusciamo a trasmettere, diventa un atto d’amore universale: verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, verso la natura, il cosmo, il Creato. Verso l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, che convivono dentro e fuori di noi, in una corrispondenza incessante tra materia e spirito, tra il nostro corpo e l’immensità che lo circonda. La creazione artistica diventa così un gesto di responsabilità, una testimonianza della nostra appartenenza a qualcosa che ci precede e che continuerà a esistere oltre la nostra presenza.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Ma la vita non è soltanto armonia, contemplazione, bellezza. È anche collisione, conflitto, lacerazione, una forza incontrollabile che irrompe quando ogni equilibrio sembra definitivamente compromesso. L’ultimo set, quello di Iggor Cavalera, è la scossa della vita che riemerge dalle tenebre del caos. Il rumore assume la consistenza di un plasma primordiale, una materia incandescente e instabile dalla quale emergono nuove creature, nuove forme, nuove trame sonore. L’elettronica si fa oscura, ossessiva, inquietante, attraversata da tensioni che sembrano evocare tanto la violenza della distruzione quanto la potenza irrefrenabile della generazione. Non è un caos sterile, né una semplice celebrazione della dissonanza. È piuttosto il suono di una trasformazione necessaria, il tumulto di una materia che rifiuta l’immobilità, che si agita, si spezza e si ricompone, reclamando il proprio diritto a esistere. E in questa energia perturbante riconosciamo anche il prezzo delle nostre scelte e dei nostri comportamenti, il peso degli errori, delle contraddizioni, delle conquiste e delle sconfitte che hanno segnato il nostro cammino. È la testimonianza dell’impegno e della fatica, nostra e delle generazioni che ci hanno preceduto, per arrivare fin qui, adesso, dinanzi al palco del Teatro Rasi, ad assistere a questi straordinari spettacoli di vita che esplode. Vita urgente, vita che reclama di essere ascoltata, amata, compresa, accettata e, soprattutto, vissuta. Una vita che non domanda di essere perfetta, ordinata, rassicurante, ma soltanto di poter continuare a esprimersi, anche attraverso le proprie contraddizioni, le proprie ferite, le proprie forme più estreme e imprevedibili. Perché la vera minaccia non risiede nell’urto, nella distorsione, nella violenza apparente del rumore. Non è il fragore della materia che si trasforma a doverci spaventare, ma quel vuoto silenzio che avevamo attraversato nel primo set della serata, quelle architetture prive di presenze, quelle città dalle quali sembrava essere scomparso persino il ricordo della vita. È l’assenza definitiva di ogni movimento, di ogni voce, di ogni possibilità di cambiamento a rappresentare il nostro autentico incubo.

Il cerchio della vita sembra dunque pronto a richiudersi, riportandoci alle immagini iniziali, ai luoghi abbandonati, alle ombre di ciò che siamo stati. Eppure, proprio mentre tutto sembra tornare al punto di partenza, qualcosa è cambiato. Nuovi passi si odono in lontananza, nuove ombre si avvicinano ai nostri corpi consumati, nuove onde ci riportano a galla, nuovi germogli si fanno strada attraverso il buio. Il silenzio non è più soltanto assenza, ma attesa. Le rovine non sono più soltanto testimonianza della fine, ma materia dalla quale può nascere qualcosa di imprevisto. E il rumore, che sembrava annunciare un’ulteriore devastazione, si rivela infine il battito di un’esistenza che non ha alcuna intenzione di arrendersi. La vita rinasce ancora, in altre immagini, in altri corpi, in altre forme. E noi dobbiamo soltanto imparare a riconoscerla, a proteggerla e a esserne lieti.