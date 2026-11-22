I 24 Grana ci hanno fatto una bella sorpresa pubblicando un nuovo album con la formazione originale (che vede quindi assieme al cantante Francesco Di Bella, al chitarrista Giuseppe Fontanella e al batterista Renato Minale anche il ritrovato bassista Armando Cotugno), dopo che già un primo forte approccio si era avuto con “A raccolta” – pubblicato quattro anni orsono – che, da titolo, andava a esplorare, con l’aggiunta di un paio di inediti, la loro interessantissima parabola artistica.

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Il combo napoletano mancava con del materiale interamente inedito dai tempi de “La stessa barca” che aveva finito per chiudere in maniera un po’ silenziosa, nonostante l’indubbio appeal dell’opera (registrato e mixato da Steve Albini presso il suo studio a Chicago) la prima parte del loro percorso, quella che magari impropriamente potremmo definire “giovanile”.

Nel mezzo la musica nella vita dei protagonisti non è mai venuta meno, pensiamo all’interessante carriera da cantautore di Di Bella ma è evidente come fosse tanta la curiosità di ascoltare nuovamente la band coesa e affiatata. Qualità che sembrano certo non essere andate perse all’altezza di questo nuovo “Bidonville”, sin dalle note iniziali della prima traccia che lo contiene: “Nino” è infatti un classico esempio di canzone rock “alla 24 Grana”.

Nella title track, tra gli episodi più riusciti dell’intera opera, riaffiorano gli elementi che ci hanno fatto amare un album come “Metaversus”, che segnò già una prima, decisiva svolta sonora e letteraria nella traiettoria artistica dei Nostri, mettendo in scena uno dei migliori album italiani degli anni ’90. Riascoltiamo così le chitarre distorte, quelle atmosfere tese e taglienti e un cantato espressivo e graffiante.

Un inizio promettente, quindi, rappresentato da un trittico che prevede tra i due brani citati una “Stadera” intrisa di poesia metropolitana, la cui componente musicale appare variegata, con un ritmo a tratti ipnotici e la voce carezzevole e sanguigna dei tempi migliori.

L’album via via che i brani scorrono si dipana come un compendio di tutto ciò che i 24 Grana hanno sempre saputo magnificamente offrire all’ascoltatore.

Traspare un’ispirazione autentica e rimane ferma la volontà – oltre che l’urgenza – di far sentire la propria voce anche sui temi più importanti, come nel caso di “Gaza (ce chiamma ancora)”.

E che dire di quell’aspetto sognante e malinconico che tanto aveva contraddistinto un disco come “K Album”? Ecco che questo emerge fragrante in episodi quali “Dimme comme fai” e “L’ora ‘e turnà a faticà”.

Altrove è possibile imbattersi felicemente in territori che il gruppo bazzicava specie agli inizi, dove la commistione tra dub, elettronica e rock regnava sovrana e in piena armonia. Mi piace, infine, rimarcare anche la freschezza pop di brani come “Nisciuno parla cchiù” e “Sotto San Gennaro”, che conclude la sua corsa all’insegna di un crescendo chitarristico assolutamente coinvolgente.

“Bidonville” segna un ritorno davvero positivo e convincente per i 24 Grana e non possiamo che esserne felici: in un periodo in cui tanti gruppi emersi negli anni ‘90 stanno rientrando in pista, spinti da nostalgie del passato o per inerzia dopo essersi prima smarriti, loro hanno messo a referto un altro capitolo di grandissimo valore.

È un lavoro che ben si incasella nella loro produzione discografica, dove la profondità delle canzoni viene veicolata il più delle volte con un tocco leggero e avvolgente, a sancire, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il loro marchio di originalità.