Ci mancano tanto i Deerhunter, ci è mancato tanto il loro frontman Bradford Cox, che ora è finalmente ritornato a farsi sentire.

Dopo il singolo “Octoberland”, uscito a fine ottobre, e l’annuncio della sua presenza alla prossima edizione del Primavera Sound di Barcelona è arrivato anche questo suo nuovo LP, il quarto come Atlas Sound (e anche la release n. 1000 della 4AD).

Credit: Javier Morales

Il suo progetto solista ritorna per la prima volta dopo quindici anni dall’arrivo di “Parallax“, uscito proprio a novembre 2011: scritto, suonato e registrato (con un Tascam DP-008) a casa sua ad Atlanta, il disco viene accreditato interamente al solo Cox, che ha appunto suonato tutti gli strumenti presenti su “Thanatos”. Solamente il mastering è stato curato dalle mani esperte di Heba Kadry (Bjork, Bon Iver, Slowdive), mentre viene segnalato come supporto emotivo il suo cane Faulkner.

Il titolo dell’album è il nome del dio greco della morte e forse non è un caso perché questo nuovo lavoro sembrerebbe voler essere per Bradford un tentativo di risurrezione artistica dopo ben sette anni di silenzio (“Why Hasn’t Everything Already Disappeared?“, il disco più recente dei suoi Deerhunter, è infatti uscito nel 2019).

Il musicista della Georgia fa sapere che ha lavorato sempre durante la notte e in un qualche modo questa atmosfera pervade il disco con quella sua delicatezza e quella sua atmosfera dreamy e quella maggiore possibilità di riflettere in tranquillità sul mondo moderno.

E’ proprio “Octoberland”, che rappresenta la teorica fine di una trilogia iniziata con “Logos” (2009) e appunto il già citato “Parallax”, a reintrodurci alla sua musica: abbiamo sensazioni lo-fi e una strumentazione leggera e gentile, dove il synth scampanellante è accompagnato da qualche tono vorticoso, mentre proviamo a sognare.

Più ipnotica e saltellante, invece, la successiva “Arcadia” ha comunque la stessa tranquillità emotiva del singolo, mentre rimane un tocco dreamy e le morbide melodie risultano davvero gradevoli.

Più avanti, in “My Ship Sank In Daylight”, con synth e drum-machine Cox disegna panorami piuttosto cupi e spettrali pervasi da un certo senso di malinconia, mentre “Come And See”, una delle rare tracce in cui l’uso della chitarra rimane prominente, ha una certa sensazione blues-rock, sebbene rimanga intatta anche qui la sua attitudine lo-fi.

Un gradito ritorno per Bradford Cox e questo suo progetto: ipnotico, notturno, doloroso, buio, sognante, ma sincero e realista, “Thanatos” lo vede muoversi dalla sicurezza della sua casa al mondo incerto e folle che stiamo vivendo. Adesso aspettiamo di sentire la sua nuova prova anche dal vivo.