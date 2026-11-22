La nostalgia ha un nuovo indirizzo, ed è arredato con una cura quasi maniacale.

Sapete qual è il rischio principale dei dischi che vogliono essere oscuri? Che molto spesso finiscono per essere soltanto grigi. Muoversi per quaranta minuti tra le ombre del rock britannico degli anni Ottanta è un esercizio delicato, perché quei fantasmi ingombranti sono sempre pronti a reclamare i diritti d’autore.

I Black Doldrums hanno un nome magnificamente malinconico, un titolo magnificamente inquieto e, a giudicare dall’ascolto di “Repetition Compulsion”, una discreta predisposizione a colonizzare con eleganza il tempo libero di chi ama le atmosfere cupe.

Sia chiaro: sanno suonare. Eccome se sanno suonare. Hanno chitarre che sembrano uscite da una fabbrica di nebbia industriale, bassi che avanzano con la solennità di un corteo e batterie che battono il tempo con una precisione implacabile. Tutto è al posto giusto. Ed è proprio questo il bello e il limite del disco: tutto è esattamente dove ti aspetti che sia.

Da qualche parte, tra i solchi di questo album, si aggirano Ian Curtis, Robert Smith e probabilmente qualche superstite dei primi Suicide. Non sono apparizioni inquietanti, ma piuttosto vecchi amici invitati a una festa in cui l’obiettivo non è portare qualcosa di nuovo, bensì godersi la familiarità del contesto.

Credit: Bandcamp

La band parla di coazione a ripetere, di meccanismi psicologici, di ossessioni e di tutto quel materiale ombroso che rende la vita umana una faccenda così complicata. È un tema che si sposa bene con la loro musica, dove la ripetizione diventa un mantra ipnotico. A tratti, però, si ha la sensazione che il concetto sia leggermente più affascinante della musica che lo sostiene, finendo per girare un po’ su se stesso.

La title track è emblematica: atmosfere dense, chitarre riverberate, un andamento circolare. Tutto molto elegante, forse fin troppo prevedibile. “The Uncanny” e “Waiting” proseguono il viaggio dentro questo acquario di malinconia, dove ogni pesce sembra conoscere già la strada e nessuno ha intenzione di saltare fuori dall’acqua, regalando comunque a chi ascolta una piacevole immersione.

“Beat The Rain” aggiunge un pizzico di solennità, mentre “Echoes” si perde nelle proprie risonanze. E a questo punto viene da chiedersi se i Black Doldrums non si affidino un po’ troppo al riverbero, usandolo quasi come una coperta termica: avvolge e scalda l’atmosfera, ma finisce per smussare gli spigoli.

Il curioso rapporto tra “Repetition e Compulsion”, inizialmente concepite come un unico brano, resta uno degli aspetti più interessanti del progetto. Due composizioni che rappresentano il ritorno ossessivo e l’impulso incontrollabile: una bella intuizione, resa con grande coerenza formale, anche se privilegiando l’equilibrio rispetto allo strappo.

D’altronde, non si può pretendere che ogni gruppo reinventi il rock. Il rock è pieno di musicisti che hanno passato la vita a riciclare tre accordi. I classici del passato, però, avevano spesso un’urgenza più ruvida, una disperazione meno controllata. Qui invece sembra tutto filtrato attraverso un’estetica impeccabile, dove persino il dolore è ben illuminato.

La seconda parte dell’album non cambia sostanzialmente le coordinate. “No One’s Talking To Me”, “Bat Bomb”, “No Words Can’t Lie” e “Die With Me” mantengono la stessa rotta notturna, fino a “Eulogy”, che chiude il disco con una bella eleganza cinematografica, anche se a quel punto l’occhio si è ormai talmente abituato alla nebbia da non sobbalzare più.

Sarebbe però ingiusto liquidare “Repetition Compulsion” come una semplice operazione nostalgica. I Black Doldrums possiedono una sensibilità melodica autentica, un’ottima padronanza delle dinamiche post-punk e una notevole capacità di costruire atmosfere. Il loro unico vero limite è che a volte sembrano preferire l’evocazione di un’emozione al rischio di produrla fino in fondo: un po’ come guardare la fotografia di una persona innamorata, apprezzandone la bellezza, senza però sentirsi davvero travolti.

L’album conclude una trilogia iniziata con “Dead Awake” e proseguita con “In Limerence”. Tre dischi dedicati agli stati della mente, alle relazioni e alle contraddizioni dell’esistenza: un percorso ambizioso, che trova qui una chiusura matura e ben confezionata.

Forse il punto è che i Black Doldrums hanno capito la storia del post-punk fin troppo bene. Hanno studiato i dischi, imparato le pose, calibrato i riverberi alla perfezione. Manca solo quel pizzico di pericolo, la possibilità di un incidente: una nota fuori posto, una voce che si spezza, un momento in cui qualcuno sembra sul punto di perdere il controllo. Qui invece nessuno rompe niente, e tutto resta sotto controllo.

E allora, per il prossimo capitolo, l’augurio ai Black Doldrums è di mettere da parte Freud per un momento, staccare qualche cavo e lasciare che nella loro magnifica oscurità entri un po’ di disordine. Perché il buio qui è costruito benissimo, ed è un ascolto decisamente riuscito per gli amanti del genere, ma con un po’ di imprevisto in più potrebbe diventare indimenticabile