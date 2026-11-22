Ci sono artisti per i quali il concetto stesso di “mestiere” non ha nulla di routinario, ma coincide piuttosto con una forma purissima di resistenza culturale e passione elettrica. Chuck Prophet appartiene di diritto a questa ristretta cerchia di fuoriclasse del rock americano: ex colonna portante dei Green on Red, songwriter dalla penna affilata e chitarrista capace di far dialogare la tradizione roots con le vibrazioni più folk, il musicista californiano torna sui palchi italiani — grazie anche al contributo a dir poco eroico dei ragazzi dell’associazione culturale La Chute, da sempre presidio imprescindibile per la musica indipendente di qualità — confermando uno stato di forma invidiabile.



Non servono preamboli per entrare nel vivo della serata: l’attacco affidato all’accoppiata “¡Let Freedom Ring!” e “Bobby Fuller Died For Your Sins” mette immediatamente in chiaro le coordinate sonore dello show. La sei corde di Prophet graffia e disegna traiettorie ruvide, sostenuta da una band compatta che gira come un meccanismo perfettamente oliato. C’è quell’attitudine tipicamente west-coast che guarda tanto ai classici di Tom Petty quanto al nervosismo elettrico dei Television, ma filtrata attraverso una sensibilità narrativa sempre lucida e ironica.



Il cuore della scaletta è un viaggio trasversale dentro un repertorio ormai vastissimo, dove i brani si incastrano senza cali di tensione. Le storie di provincia e mitologia pop di “Willie Mays Is Up at Bat” e “Wish Me Luck” lasciano spazio alle trame più avvolgenti di “Tell Me Anything (Turn to Gold)” e “Storm Across the Sea”, prima che l’invettiva politica di “Get Off the Stage” alzi nuovamente la temperatura in sala. È in passaggi come “High as Johnny Thunders” e “Bad Year for Rock and Roll” che emerge tutta la caratura di un performer che non ha mai smesso di credere nel potere catartico di tre accordi suonati con il cuore in gola.

Credit: Anban

Nella seconda parte del set il ritmo si fa ancora più serrato: da “Nixonland” al tiro irresistibile di “Summertime Thing”, passando per le dinamiche tese di “First Came the Thunder” e “The Left Hand & the Right Hand”, Prophet guida il pubblico con naturalezza disarmante, alternando assoli incandescenti a momenti di pura complicità narrativa. Il finale del set regolare è una festa rock’n’roll in piena regola, sigillata dalla corsa su strada di “Ford Econoline” e dal groove contagioso di “You Did (Bomp Shooby Dooby Bomp)”.



Per il bis non c’è bisogno di effetti speciali: basta l’intimità acustica e luminosa di “It’s a Good Day to Be Alive” per chiudere il cerchio e lasciare in dote quella sensazione rara di aver assistito a qualcosa di autentico. In un’epoca di concerti spesso ingessati e calcolati al millimetro, serate come questa — rese possibili dalla tenacia di realtà appassionate come La Chute — ricordano a tutti che il rock’n’roll, quando è suonato con questa verità, resta ancora il miglior posto dove stare.