Apre a Milano, alla Triennale di Milamno, il 26 novembre, la mostra, realizzata in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain, dedicata a Correspondences, progetto multidisciplinare in continua evoluzione nato dall’incontro tra Patti Smith – cantautrice e poetessa statunitense – e Soundwalk Collective – collettivo internazionale di sound art sperimentale. Il suono costituisce il nucleo generativo del progetto, che prende avvio dalle registrazioni sul campo realizzate dai Soundwalk Collective nei luoghi più remoti del pianeta, svelando tracce di storie passate e presenti del mondo in cui viviamo. Queste registrazioni vengono condivise con Patti Smith, offrendole nuovi scenari in cui incanalare la sua visione poetica. Da questo dialogo nascono installazioni audiovisive immersive che combinano suono, video e parola, oltre a opere grafiche e lavori realizzati con altri media.

La mostra-installazione resterà visitabile fino al 7 marzo 2027.

“Abbiamo una mostra molto grande in arrivo, quindi ne sono molto orgogliosa: c’è tantissimo lavoro“.

Il 26 e 27 novembre Patti Smith e i Soundwalk Collective porteranno “Correspondences Live” al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Info QUI.

Dopo le due serate al Teatro Lirico, Patti Smith partirà con il tour italiano “Words and Music“.

Ecco le date: