A Far Out Magazine hanno deciso di mettere in fila i quindici album in studio dei Depeche Mode (link), dal peggiore al migliore. Un’impresa tutt’altro che semplice, per non dire azzardata. Perché quando si tenta di racchiudere in una graduatoria un percorso artistico, umano e sociale della portata di quello dei D.M., il rischio è inevitabilmente quello di sacrificare qualcosa: le sfumature, le contraddizioni, le sensibilità, le trasformazioni, le storie individuali e collettive che si nascondono dietro ogni disco, ogni canzone, ogni stagione creativa. Una classifica, per sua stessa natura, contiene sempre qualcosa di arbitrario, superficiale, irrimediabilmente riduttivo. Pretende di stabilire gerarchie laddove, spesso, esistono soltanto differenti modi di sentire, interpretare, ascoltare e attraversare la musica. Cerca di ordinare ciò che, in fondo, sfugge a qualsiasi ordine definitivo: le emozioni, i ricordi, le esperienze, le infinite connessioni che si instaurano tra un’opera e chi decide di accoglierla nella propria esistenza.

È inevitabile, dunque, che operazioni del genere suscitino reazioni più o meno veementi tra appassionati, fan e semplici ascoltatori. Ognuno custodisce i propri dischi imprescindibili, le proprie canzoni irrinunciabili, le proprie convinzioni, ma soprattutto un intreccio di vicende personali che reclama attenzione, riconoscimento, talvolta persino una sorta di risarcimento emotivo. Perché un album può essere fondamentale non soltanto per ciò che artisticamente rappresenta, ma per quello che ha significato in un determinato momento della nostra vita. Per le persone che abbiamo incontrato, per quelle che abbiamo perduto, per le illusioni coltivate, per le disillusioni affrontate, per ciò che siamo stati e per quello che, magari inconsapevolmente, stavamo diventando. E allora, come stabilire che un disco sia davvero migliore di un altro, quando il suo valore si misura anche attraverso qualcosa di così profondamente intimo, mutevole e difficilmente comunicabile?

Fatta questa necessaria premessa, non abbiamo alcuna intenzione di compilare una nostra graduatoria, né di esaltare o contestare quella di Far Out Magazine, che, bisogna riconoscerlo, si è assunto un compito piuttosto gravoso. Non ci interessa sostituire una gerarchia con un’altra, né rivendicare una presunta superiorità di giudizio. Preferiamo, piuttosto, sottrarci alla logica della competizione e scegliere un’altra strada, meno categorica e, forse, più vicina alla natura stessa della musica. Abbiamo deciso di selezionare una canzone per ciascuno dei quindici album in studio dei Depeche Mode, dal primo all’ultimo. Non necessariamente la più bella, la più importante, la più rappresentativa o quella che consideriamo artisticamente più riuscita. Semplicemente, quella che oggi, in questo preciso momento, abbiamo voglia di ascoltare. Una scelta istintiva, emotiva, inevitabilmente provvisoria. Senza alcuna pretesa di formulare giudizi estetici, artistici, musicali o concettuali definitivi. Perché domani, forse, sceglieremmo quindici canzoni completamente diverse, e non ci sarebbe alcuna contraddizione. Sarebbe soltanto la conferma che la musica continua a muoversi insieme a noi, a cambiare significato, a rivelare aspetti che in precedenza non avevamo colto o che, semplicemente, non eravamo ancora pronti ad accogliere.

Quello che proponiamo è dunque un cammino sonoro, uno dei tanti possibili. Un percorso che non pretende di escluderne altri, ugualmente evocativi, significativi, necessari. Perché la grandezza di una band come i Depeche Mode risiede anche, e forse soprattutto, nella pluralità delle scelte che la sua musica rende possibili, nella capacità di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità differenti senza smarrire quella tensione emotiva che ne costituisce una delle caratteristiche più profonde. Nel corso della loro storia, i D.M. hanno saputo confrontarsi con le molteplici dimensioni dell’esistenza: il desiderio e la perdita, la fede e il dubbio, la solitudine e l’appartenenza, il piacere e il dolore, la fragilità e la necessità di resistere. Hanno raccontato le contraddizioni dell’essere umano senza pretendere di risolverle, lasciando convivere oscurità e luminosità, inquietudine e abbandono, disincanto e speranza. E proprio in questa capacità di non rifiutare nessuna delle nostre dimensioni, nemmeno quelle più scomode o difficili da riconoscere, risiede una parte essenziale della loro forza espressiva.

Non è un caso che, nella parte introduttiva dell’articolo del magazine inglese, venga richiamata una riflessione di Martin Gore che riconduce l’essenza della creazione artistica a una dimensione profondamente interiore. Le cose che contano davvero — siano esse idee, parole, suoni, immagini o visioni — nascono necessariamente da dentro, da quella parte inquieta e al tempo stesso ricettiva di noi stessi che cerca continuamente un contatto con il mondo. Un’interiorità che non significa isolamento, chiusura o compiacimento delle proprie inquietudini. Al contrario, significa riconoscere la necessità di dare forma a ciò che ci attraversa, di trasformare le nostre contraddizioni in possibilità di comunicazione, di non rimanere prigionieri del silenzio delle recriminazioni, dei rimpianti e dei ripensamenti. In fondo, ciò che ci sembra suggerire Martin è qualcosa di semplice e, proprio per questo, estremamente difficile da mettere in pratica: vivere senza lasciare che siano esclusivamente la frenesia, le aspettative e le imposizioni del mondo esterno a stabilire ciò che dobbiamo essere, desiderare o diventare.

Cercare, allora, quello che ci fa stare bene. Non necessariamente ciò che ci rende felici in maniera immediata o superficiale, ma quello che ci fa sentire vivi, appagati, coinvolti, impegnati, amati. Quello che riesce a dare un senso, anche soltanto temporaneo, ai vuoti che ci portiamo dentro. Quello che ci permette di riconoscerci senza obbligarci a essere sempre uguali a noi stessi. Per i Depeche Mode la musica è stata, ed è ancora, una risposta. La loro risposta. Ma non è l’unica possibile, né pretende di esserlo. Esistono innumerevoli modi di confrontarsi con l’esistenza, di affrontarne le difficoltà, di celebrarne le gioie, di cercare una forma di equilibrio tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. E nessuna di queste risposte deve necessariamente escluderne altre, impedirle o negarne la legittimità. È esattamente ciò che accade anche con i dischi e con le canzoni. Con le emozioni che suscitano, con i significati che attribuiamo loro, con le interpretazioni che cambiano nel tempo. Nessuna scelta personale dovrebbe trasformarsi in una verità assoluta, nessuna preferenza dovrebbe impedirci di riconoscere il valore di ciò che, almeno per il momento, sentiamo più distante.

Perché la musica, quando riesce davvero a entrare nelle nostre vite, non ci chiede di scegliere una volta per tutte. Ci invita, piuttosto, a continuare ad ascoltare, a cambiare prospettiva, a mettere in discussione le nostre certezze, a riconoscere possibilità inattese anche in ciò che credevamo di conoscere perfettamente. E forse è proprio questo il limite più evidente di qualsiasi classifica: stabilire un ordine definitivo per qualcosa che, nella sua essenza più autentica, continua incessantemente a trasformarsi.

Vi lasciamo, dunque, con le nostre quindici canzoni, disposte semplicemente in ordine cronologico, seguendo le date di pubblicazione degli album da cui provengono. Non una graduatoria, non un bilancio critico, non una selezione destinata a diventare immutabile. Soltanto una fotografia del nostro ascolto, scattata oggi, consapevoli che domani potrebbe assumere forme e colori differenti. Una lista che ciascuno può modificare, ampliare, contraddire, reinventare. Perché, in fondo, ciò che la musica dei Depeche Mode continua a comunicarci è anche la necessità di crescere nelle emozioni, nelle percezioni, nelle sensibilità e negli orizzonti. Di non rimanere isolati in un unico tempo, in un unico luogo, in un’unica versione di noi stessi, anche quando quel tempo, quel luogo e quella versione ci sembrano perfetti. Perché non sempre ciò che abbiamo amato di più è ciò di cui abbiamo bisogno oggi. E non per questo smette di appartenerci.

Quindici album, quindici canzoni: