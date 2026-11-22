Credit: bandcamp

Gli Swim School tornano con il loro attesissimo nuovo EP, “(prelude)“, in uscita il 30 aprile 2027 per LAB Records. Realizzato dalla band insieme a Stuart Braithwaite dei Mogwai, l’EP include il singolo “Hold Me”, che come prima anticipazione diciamo che funziona alla grande con il suo taglio sonico ma anche molto avvolgente, in bilico tra shoegaze e dream-pop.

<a href="https://weareswimschool.bandcamp.com/album/prelude">(prelude) by Swim School</a>

Dice Alice Johnson, voce e chitarra: «“Prelude” è una raccolta delle nostre canzoni preferite finora, brani di cui siamo estremamente orgogliosi. Avevamo già fatto un primo tentativo nel mondo dello shoegaze e del dream pop nel nostro album di debutto e questa volta volevamo spingerci ancora oltre. Il nostro approccio a questo lavoro è stato diverso da qualsiasi cosa avessimo fatto prima. Registrare le canzoni dal vivo ci ha permesso di ottenere un suono maturo, che era il nostro obiettivo principale e un’esperienza completamente nuova per noi. Il titolo (“Prelude”) è nato mentre parlavamo dell’EP nel suo insieme dopo la registrazione. Poiché “Prelude” significa “introduzione”, questo lavoro ci sembra proprio un’introduzione al nuovo sound degli Swim School.»