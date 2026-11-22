Ne hanno fatta di strada i Sour Widows dai primi EP del 2020, quello che portava il loro nome e “Crossing Over”, seguiti nel 2024 dal debutto sulla lunga distanza “Revival Of A Friend”. Maia Sinaiko e Susanna Thomson hanno scelto Melina Duterte (Jay Som) per produrre “Sigil”.

Credit; Bandcamp

Un album che nasce da due sogni: quello di Thomson di registrare un disco con questo titolo e un incubo avuto da Sinaiko sulla fine del mondo, con la terra che veniva inghiottita da un gigantesco buco nero. Immagini apocalittiche ingentilite dalla reazione pragmatica del padre di Maia che ha detto “Potrebbe essere un’esperienza sorprendente“.

Un approccio che i Sour Widows hanno finito per far proprio decidendo di scrivere canzoni più brevi, lineari e dirette, senza mai perdere la speranza neanche quando raccontano di lutti, crudeltà, promesse fatte e non mantenute utilizzando un incredibile numero di strumenti diversi (archi, mellotron, pads, organo).

Il rapporto tra Maia e Susanna ne esce rafforzato, pieno di una nuova consapevolezza che traspare fin dalle prime note di una title track che inizia in sordina e poi cresce a suon di chitarre e violoncello. “Her Garden” è un piccolo inno indie rock con batteria e organo in background, pensierosa ma altrettanto graffiante “Still Warm”.

La dinamica “Lucky Star” è urgente e necessaria, distorta ed elettronica, c’è una spontaneità accattivante in brani come “Blood In The Grass” scritta da Thomson per Maya Bon dei Babehoven, l’aggressività di “Choke Chain” che diventa melodia ma torna presto a graffiare in “White Horse”.

La gentilezza di “Inanimate Angels” e la furia rock di “Godspeed (Your Love)” trascinano verso il finale con “Lullaby” che parla del genocidio in Palestina e l’introspettiva “Wounds Of Purification”. Giunte alla soglia dei trent’anni Sinaiko e Thomson sanno come ottenere il meglio da una band che cresce disco dopo disco.