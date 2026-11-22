Il quinto album degli Spanish Love Songs, quintetto losangelino attivo da poco più di dieci anni, abbandona l’approccio intimista delle precedenti uscite per aprirsi ai temi dell’attualità politica e sociale. Più che un semplice disco, “Future Nausea” è il racconto onesto e brutale dell’America di oggi, una superpotenza in vistoso declino che oscilla sulla sottile linea trumpiana che divide il grottesco dal tragico.

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Nonostante le parole di presentazione alquanto cupe diffuse dal cantante e chitarrista Dylan Slocum, secondo il quale il lavoro è composto da canzoni funebri per persone ancora vive, “Future Nausea” sorprende con il suo sound fresco e scintillante, corroborato da una positività che di certo non ti aspetteresti da un’opera figlia di questi tempi apocalittici.

Il pop punk mutante degli Spanish Love Songs si fonda su radici emo, heartland rock e new wave: una mescolanza di sonorità tipicamente Made in USA che, grazie al grande talento melodico di Slocum e compagni, assume forme ultra-definite in dodici tracce ben strutturate ma un po’ ripetitive.

La band presta una grande attenzione ai ritornelli, nella stragrande maggioranza dei casi appiccicosi come il miele; penso a “Good American” e “Welcome To Hell”, due potenziali hit che raggiungono il loro picco emotivo proprio nei bellissimi refrain.

Dylan Slocum canta sempre col cuore in mano, perfettamente a suo agio nella tempesta elettrica che si sviluppa seguendo la grinta delle chitarre e la brillantezza delle tastiere. Nella tensione che attraversa l’intero “Future Nausea” ci sono reminiscenze della carica emotiva che appartiene al Bruce Springsteen più tradizionalmente rock.

Un sound ampio, dal grandissimo impatto, ma un filo troppo ridondante nonostante l’alternarsi fra brani energici e meno energici, con qualche sconfinamento in territori folk (“Jan666″), dream pop (“No Dreams”) e post-punk (in “Doom Tripping” si avverte in maniera chiarissima l’influenza dei Cure).