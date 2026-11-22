Con gli ottimi Healees, gruppo shoegaze parigino, eravamo fermi al debutto, “Coin de l’Oeil”, del 2024, ecco ora la bella notizia, ovvero il nuovo brano “Dum Dum”.

<a href="https://healees.bandcamp.com/track/dum-dum">dum dum by Healees</a>

La canzone ha quel bel retrogusto Ride che abbiamo sempre riconosciuto ai ragazzi e si dimostra vivace e incalzante fin da subito, con una chitarra che detta legge fin dal giro che apre il brano e segna inesorabilmente la via, come se fossimo davanti a un brano power-pop, ma poi ecco che prende piedi una sensazione più sfumata, avvolgente e malinconica e il brano è pronto a mutare, cambiare sotto i nostri occhi, prima di riprendere ancora vigore nel ritornello pulsante e ritmato.

La band è in ottima salute e “Dum Dum” è un primo viatico decisamente esaltante.

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