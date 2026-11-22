Con gli ottimi Healees, gruppo shoegaze parigino, eravamo fermi al debutto, “Coin de l’Oeil”, del 2024, ecco ora la bella notizia, ovvero il nuovo brano “Dum Dum”.
La canzone ha quel bel retrogusto Ride che abbiamo sempre riconosciuto ai ragazzi e si dimostra vivace e incalzante fin da subito, con una chitarra che detta legge fin dal giro che apre il brano e segna inesorabilmente la via, come se fossimo davanti a un brano power-pop, ma poi ecco che prende piedi una sensazione più sfumata, avvolgente e malinconica e il brano è pronto a mutare, cambiare sotto i nostri occhi, prima di riprendere ancora vigore nel ritornello pulsante e ritmato.
La band è in ottima salute e “Dum Dum” è un primo viatico decisamente esaltante.
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