Occhio che qui i Meltway penso siano pronti al grande salto. Il loro album “Nothing Is Real” (2024), mi era piaciuto molto con queste ficcanti incursioni tra lo shoegaze il noise in un disco molto vitale e complesso.

Ora la band danese sembra ancora più libera, totalmente pronta a lasciarsi ancora più andare, ma senza calcoli, come se fosse l’istinto ad aver preso il controllo e allora ecco che abbiamo meno shoegaze ma più indie-rock abrasivo e ruviso, in un contesto però scintillante e suggestivamente mutevole, con una prima parte scoppiettante e quasi irrivente di schemi e strutture e una secondo parte di brano in cui, forti di una volontà di rischiare e di non seguire alcun vincolo, i nostri si permettono il lusso di rallentare e di farsi più morbidi, slabbrati e dilatati. E il tutto funziona che è una meraviglia.

Applausi e tanta voglia di nuovi brani!

<a href="https://meltway.bandcamp.com/track/jumper-2">Jumper by Meltway</a>

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