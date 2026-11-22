Credit: Michele Brigante Sanseverino

La terza giornata di Transmissions non poteva che soffermarsi, fisicamente ed emotivamente, in questo luogo magico e misterioso, mistico e silenzioso, nel quale il re ostrogoto Teodorico aveva deciso di edificare il proprio mausoleo. Un monumento di pietra bianca istriana, quasi un portale sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti, destinato a testimoniare il suo passaggio terreno, a custodirne la memoria e a mantenerlo, per sempre, vicino al proprio popolo, la cui necropoli sorgeva proprio in questi luoghi. Un’architettura che, attraversando i secoli e il lento succedersi delle stagioni, avrebbe finito per trasformarsi in uno spazio di riflessione, nel quale confrontarsi con sé stessi, con il proprio lascito terreno, con la fragilità dell’esistenza e con quell’ignoto che ci attende, silenzioso, sull’altra sponda del fiume della vita.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Ed è proprio qui che ci ritroviamo, nel primo pomeriggio, accompagnati dalle note di Bruno Dorella, dalle sue trame di chitarra seducenti, meditative, fluide e profonde. Una musica che sembra assecondare il respiro della pietra, insinuarsi nelle sue fenditure, dialogare con le ombre di coloro che hanno attraversato questi luoghi prima di noi. Seguiamo il ritmo dell’acqua che scorre, delle stagioni che si avvicendano, di un viaggio che rischia, perennemente, di naufragare in acque oscure, tra correnti imprevedibili e approdi sconosciuti. Eppure, proprio quando ogni riferimento sembra dissolversi, quando il tempo perde la propria consistenza e il paesaggio si trasforma in una geografia interiore, comprendiamo che è sufficiente sollevare lo sguardo verso il cielo per ritrovare ciò che credevamo perduto. Perché, forse, abbiamo già tutto quello che ci occorre per riconoscere la strada smarrita o, più semplicemente, per avere il coraggio di inventarne una completamente nuova.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Il primo set serale è affidato ai Tristan Da Cunha, ed ecco riaffiorare, ancora una volta, un legame intenso e vibrante con il mare, con le sue profondità insondabili, con quelle forze misteriose che, fin dalle origini, hanno affascinato e terrorizzato gli esseri umani. Il mare delle onde e delle improvvise tempeste, delle traversate e dei naufragi, delle partenze senza ritorno e delle terre soltanto immaginate. Non semplicemente un elemento naturale imprescindibile per la vita, ma un territorio simbolico attraversato da culti ancestrali, da divinità dimenticate, da ombre perdute nella notte dell’umanità. Figure che continuano a riaffiorare nei secoli, assumendo altri nomi, altre sembianze, altre credenze, ma conservando intatto quel rapporto spirituale, primordiale e irrisolto con l’immensità delle acque. La band lombarda sembra abbandonarsi alla deriva delle proprie sonorità ambient e post-rock, ora lente e contemplative, ora incalzanti e tumultuose, inesorabili come le visioni che riemergono dalle profondità del passato. Le stratificazioni sonore si dilatano, si sovrappongono, si infrangono le une contro le altre, come onde che custodiscono frammenti di una memoria collettiva mai completamente dissolta. Sono bagliori improvvisi che esplodono nella gelida notte tecnologica, squarci di luce capaci di ricordarci che, al di là delle macchine, degli algoritmi e delle architetture artificiali nelle quali abbiamo imprigionato le nostre esistenze, continua a pulsare qualcosa di più antico, selvaggio e irriducibile. È il richiamo della trasformazione, della scoperta, del movimento perpetuo. La nostra missione originaria, forse la sola autentica stella polare di un’umanità che, troppo spesso, sembra aver dimenticato la propria rotta.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

Perché la nostra storia non comincia oggi. È una storia antica diecimila anni, e forse molto di più, una storia di migrazioni, incontri, contaminazioni e metamorfosi, che ha dovuto, continuamente, confrontarsi con le minacce ossessive, feroci e violente che gli stessi esseri umani hanno costruito contro i propri simili. Come se una bandiera, un credo, una lingua, un confine o una teoria potessero legittimare il diritto di esercitare il controllo sulle vite altrui. Come se l’appartenenza dovesse, necessariamente, trasformarsi in esclusione, la differenza in colpa, la diversità in una minaccia da reprimere e combattere. E così, attraverso i secoli, abbiamo alimentato discriminazioni, razzismi, sopraffazioni, dolore e infelicità, dimenticando di appartenere a un unico popolo, meticcio, eterogeneo, in continua evoluzione. Un’umanità che il potere dei pochi, per garantire la propria triste e tossica sopravvivenza, ha progressivamente frammentato in classi, nazioni, fazioni contrapposte, costringendole a riconoscersi come nemiche, quando forse nemiche non avrebbero mai dovuto essere. È questa la consapevolezza dolorosa che emerge anche dai disegni di Majid Bita, una denuncia lucida e implacabile del male e delle sue molteplici incarnazioni: dal capitalismo al neo-colonialismo, dal patriarcato alla teocrazia. Apparati di dominio apparentemente differenti, talvolta persino contrapposti, ma accomunati dalla medesima ossessione: manipolare gli individui, disciplinarne i corpi e i pensieri, limitarne la libertà di movimento e di espressione, appropriarsi del futuro, dei diritti, delle risorse. E restituire soltanto poche briciole di ciò che è stato sottratto, pretendendo in cambio obbedienza, rassegnazione, una servitù perpetua mascherata da ordine naturale delle cose. Ma non esiste alcun ordine naturale nell’oppressione, nessuna inevitabilità nella sottomissione. Esistono strutture costruite dagli uomini, e proprio per questo destinate, prima o poi, a essere messe in discussione, incrinate, abbattute. È arrivato il tempo di denunciare, di urlare, di spezzare quelle catene che, troppo spesso, abbiamo imparato a considerare invisibili. E le trame elettroniche dispotiche, robuste e perturbanti di Blak Saagan diventano la materia sonora di questa tensione, una pressione incessante che sembra evocare il funzionamento stesso dei dispositivi di controllo, per poi trasformarsi in una forza capace di contrastarli. Suono e immagine si alimentano reciprocamente, costruendo un immaginario nel quale la denuncia politica non rinuncia alla dimensione visionaria e la rabbia si trasforma in una necessaria possibilità di liberazione.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

L’ultimo set di questa magnifica edizione del festival ravennate è affidato ai nastri di Marta Salogni e alla chitarra di Stefano Pilia. Nastri che custodiscono tracce di passato, frammenti di tempo sedimentato, voci e presenze che sembravano destinate a scomparire e che, invece, tornano a respirare attraverso nuove forme sonore. Sul palco del Teatro Rasi prende così vita un percorso sospeso tra analogico e digitale, tra memoria e invenzione, tra ciò che è stato e ciò che ancora non conosciamo. La materia sonora si piega, si dilata, si frammenta e si ricompone, mentre un immaginario surreale permette al sogno di dialogare con la realtà, alla notte di incontrare l’alba, alla tecnologia di arrestare, per un istante, la propria forsennata corsa per ascoltare i sussurri della natura, le sue voci sommerse, i suoi ritmi lenti, obliqui, frastagliati nel tempo e nello spazio. La chitarra e i nastri non sembrano più appartenere a due universi distinti, ma diventano parti di un unico organismo mutevole, capace di assorbire le proprie contraddizioni e di trasformarle in una lingua comune. È un’opera totale, che perde progressivamente ogni connotazione geografica precisa, fino ad abbracciare latitudini e longitudini altre, immaginarie, impossibili. Una geografia che si reinventa continuamente, che modifica le distanze, accorcia e allunga gli orizzonti, avvicina territori remoti e allontana ciò che credevamo familiare. Anche il tempo sembra sottrarsi alla propria linearità: il passato non è più alle nostre spalle, il futuro non è soltanto davanti a noi, ma entrambi convivono in un presente instabile, attraversato da infinite possibilità. Intanto, sullo schermo, prendono vita i colori, le linee e i disegni di Sarah Mazzetti, figure che sembrano nascere direttamente dalle vibrazioni sonore, per poi emanciparsene e costruire un proprio universo di forme, apparizioni e metamorfosi. Suono e visione finiscono per confondersi, dissolvendo i confini tra ciò che ascoltiamo, ciò che vediamo e ciò che, inevitabilmente, portiamo dentro di noi.

E forse è proprio qui che si ricongiungono tutti i percorsi di questa terza giornata: nella pietra millenaria del mausoleo, nelle profondità del mare, nelle ferite della storia, nei nastri che custodiscono la memoria e nelle immagini che continuano a reinventarla. Tutto sembra ricordarci che nulla è veramente immobile, che ogni fine contiene una trasformazione, che persino ciò che crediamo perduto può tornare a parlarci attraverso linguaggi inattesi.

Il sipario può, finalmente, cadere. Non è una fine, ma uno splendido inizio.