Il nuovo album di Anders Trentemøller è, ancora una volta, una piccola lettera d’amore al dream pop, genere che il musicista danese considera ormai una seconda casa. La prima, naturalmente, è l’elettronica: le trame gelide di sintetizzatori e drum machine si intrecciano con un suono etereo ma, al tempo stesso, sorprendentemente caldo e terreno.

Credit: Sofie Nørregaard

Le melodie dolci e malinconiche dei brani si accordano con il versante artificiale del progetto, incisivo ma mai invadente, dando vita a suggestioni di una celestiale unione tra uomo e macchina. In tempi di intelligenze artificiali e di spietati algoritmi che minacciano di spazzarci via tutti (o, quantomeno, di lasciarci senza stipendio), Trentemøller sembra restituirci una speranza, mostrando il lato più sentimentale ed emotivo dei computer. L’elettronica contribuisce inoltre a rendere ancor più affascinanti le atmosfere irreali e ipnotiche di un viaggio musicale da vivere come un’esperienza immersiva.

Il cuore dell’opera, tuttavia, batte nelle chitarre e, soprattutto, nelle voci, sia femminili che maschili. Per la prima volta nella discografia di Trentemøller, tutte le tracce includono parti cantate: l’elemento umano resta così centrale in un disco animato da tante sensibilità diverse che confluiscono in un’unica dimensione ultraterrena in cui dream pop, shoegaze, post-punk, darkwave e industrial si fondono, dando vita a illusioni sonore di grande fascino, sebbene non sempre ugualmente coinvolgenti.

In passato l’autore nordeuropeo ha dimostrato ampiamente il proprio talento nell’esplorare le potenzialità della musica strumentale. La scelta di coinvolgere una pluralità di cantanti lo porta invece a misurarsi con vincoli che, in altre occasioni, non si era imposto.

È forse il suo disco più tradizionalmente pop (pop, s’intende, nella sua accezione più ampia possibile). L’impressione è di trovarsi al cospetto di un piccolo studio sulla flessibilità di un suono già ben noto e delineato, quello trentemølleriano, che muta inevitabilmente in base agli interpreti coinvolti.

I tipici muri di chitarre dello shoegaze emergono in maniera prepotente in brani come “Swerve” e “Visceral”, affidati alla voce ultra-eterea di Sakura. Le atmosfere si fanno più dilatate e lente in “To Mist”, dove dominano melodie nebbiose sulle quali si librano le voci di Lauren Green e Marissa Macias, del duo messicano Tan Cologne. In “Halved”, invece, a guidare l’ascolto sono un basso pulsante e i sussurri, filtrati dagli effetti, della cantautrice statunitense Midwife. C’è poi “White Hallways”, una splendida ballad dai toni notturni e lynchiani interpretata da Emma Acs.

Quest’ultima la ritroviamo anche in “Coyote” e “Crash”, due dei pezzi più robusti del disco, nei quali l’elettronica dà slancio a uno shoegaze più incisivo che include interessanti suggestioni synthwave. Tra le composizioni più dirette e accessibili – ritmata, persino ballabile, dotata di un discreto potenziale da hit – spicca “Johnny Boy”, un post-punk sintetico e trascinante alla Gary Numan, con una bella linea di basso melodica alla Peter Hook e la voce algida della cantante anglo-tedesca Anika. C’è poi “Terrified”, l’unica traccia dell’album affidata a una voce maschile, quella di Jonas Bjerre dei Mew: un incrocio orecchiabile e piacevole, seppur piuttosto convenzionale, tra dream e synth-pop. La varietà degli interpreti amplia a dismisura le possibilità espressive di Trentemøller, ma rende anche il disco diseguale: accanto a episodi di grande fascino si trovano momenti altrettanto validi ma più ordinari. L’intensità non si mantiene sempre sugli stessi livelli, ma di certo la qualità resta sempre molto alta.