Delizioso e confortante il ritorno dei Woollen Kits che nel 2012 sembravano poter conquistare il mondo indie con due dischi (“Woollen Kits” e “Four Girls“) pubblicati nello spazio di appena dodici mesi. Sono passati ben quattordici anni prima di rivederli, tempo trascorso lavorando a centinaia di progetti musicali e mettendo su famiglia.

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Tom Hardisty, Tom Ridgewell, Leon Applebee hanno provato più volte a registrare quest’album senza mai arrivare a concluderlo fino a metà 2025. Il tempo sembra davvero non essere passato e questi dieci brani suonano freschi e convinti più che mai. Indie rock, jangle pop, indie pop, ritornelli e melodie vivaci questo è “Weather The Storm”.

Armonie grintose come quelle di “All These Things” che pare voler dire si, siamo noi e siamo tornati con le stesse chitarre e la stessa voglia di suonare. Scattanti come prima, un po’ più malinconici in “Blossom And Bloom” ma sempre accattivanti (“Back Of A Truck” docet). Il lato più maturo dei Woollen Kits emerge in brani vulnerabili e riflessivi come “Turn Again” e “(Remember) December”.

L’indole del trio di Melbourne resta quella scapigliata e tenace di ” Home” e “Down Your Street” (già b – side di “Shelley” nel 2012) tra chitarre melodiche e trillanti e ritornelli di cui è difficile stancarsi. I fan di Beat Happening, Marine Girls, Swansea Sound apprezzeranno “In The Black”, “Two Surnames” e “A Little Light” in un disco adorabile che riporta a tempi più innocenti rispetto al presente.