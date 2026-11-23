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Ci sono dischi ai quali si torna come a un luogo familiare: si riconoscono le stanze, ma con il tempo cambia il modo di abitarle.

A dieci anni dalla sua prima uscita, Capitano Merletti torna al proprio esordio con una nuova versione remixata e rimasterizzata. Un’occasione per riascoltare queste canzoni da una prospettiva diversa e riscoprire i dettagli di un universo musicale sospeso tra pop intimo, folk acustico, elettronica e sonorità vintage.

La nuova versione di “Watch Out for Satellites and Asteroids” esce il 24 novembre per Pipapop Records, ma già oggi è in ascolto qui su IFB e la cosa ci fa davvero molto piacere:

<a href="https://capitanomerletti.bandcamp.com/album/watch-out-for-satellites-and-asteroids-10th-anniversary-edition-remixed-remastered">Watch Out for Satellites and Asteroids (10th Anniversary Edition – Remixed & Remastered) by Capitano Merletti</a>





Scritto, suonato e registrato prevalentemente in solitaria, il disco è il primo lavoro solista di Alessandro Antonel, in arte Capitano Merletti. Nasce come un viaggio tra pianeti e asteroidi, attraversato da domande profondamente umane: chi siamo, cosa cerchiamo, quale significato diamo alla nostra esistenza e alla nostra presenza sulla Terra. Lo spazio diventa così lo specchio di un paesaggio interiore, a volte oscuro e minaccioso, altre volte capace di offrire riparo e nuove possibilità.



Le atmosfere più distese convivono con momenti introspettivi e sperimentali, in un equilibrio tra leggerezza e complessità. I testi raccontano la ricerca della felicità e del senso, il desiderio di liberarsi dai propri vincoli, la solitudine e le possibilità di riscatto.

L’amore è talvolta una catena, talvolta una via d’uscita; un filo d’ironia attraversa anche i passaggi più malinconici.



Ad accompagnare questa nuova edizione ci sono nove bonus track: demo, versioni alternative e due remix realizzati da artisti provenienti da mondi musicali diversi. Materiali che aprono una finestra sulla nascita dei brani e ne esplorano altre possibilità, tra

intuizioni iniziali, strade parallele e incontri inattesi. Questa edizione riunisce così il racconto originale e le sue diramazioni: un viaggio psichedelico e personale che, tra satelliti e asteroidi, finisce per riportarci dolcemente sulla Terra.

Capitano Merletti è il progetto musicale di Alessandro Antonel, cantautore, produttore e polistrumentista veneto. Nelle sue canzoni la psichedelia pop dei Sixties incontra l’indie-folk più intimo, in un mondo sonoro personale fatto di chitarre, strumenti acustici, tastiere e arrangiamenti curati. La scrittura e la produzione prendono forma nello Studio Garp, il suo laboratorio di registrazione. Nel 2023 ha pubblicato “Medusa”, un album doppio di ventuno canzoni.