I Public Image Ltd. (PiL) annunciano l’Actual Intelligence Tour, il nuovo tour che li porterà nel Regno Unito e in Europa nella seconda metà del 2027. La tournée farà seguito al grande successo dei concerti di ‘This Is Not the Last Tour…’ e accompagnerà l’uscita del prossimo album in studio della band, anch’esso intitolato “Actual Intelligence”, prevista per l’estate 2027.

Il tour partirà a novembre 2027 dal Regno Unito, per poi proseguire nell’Europa continentale fino a fine anno con un’unica data italiana in programma il 10 dicembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).

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Registrato nel corso del 2026 durante sessioni a Porto e a Londra, “Actual Intelligence” vedrà la band tornare con nuova musica, capace di andare dritta al punto e farsi strada nel rumore del mondo contemporaneo. A proposito del concept dell’album e del tour, il frontman e icona musicale John Lydon ha dichiarato: «Tutti parlano di Intelligenza Artificiale. Credo che la risposta sia già nella parola “artificiale”. I PiL parlano di Intelligenza Reale (Actual Intelligence). Ascoltate e divertitevi».