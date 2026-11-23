Tra le band che hanno maggiormente contribuito a plasmare il sound hardcore e post-hardcore degli ultimi trent’anni, i Quicksand tornano in Italia per un unico imperdibile appuntamento dal vivo a distanza di quasi dieci anni dall’ultima volta. Il 30 aprile 2027 saranno tra i primi a calcare il palco del Carro Social Hall, il nuovo club al chiuso all’interno del parco del Carroponte a Sesto San Giovanni (MI).

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Con oltre tre decenni di carriera alle spalle e una discografia che ha segnato intere generazioni, i Quicksand continuano a dimostrare tutta la loro attualità anche con il recente “Bring On The Psychics”, il nuovo album pubblicato nel 2026 per Equal Vision Records, che porteranno sui palchi di tutta Europa il prossimo anno. Un ritorno discografico che conferma la capacità del trio di evolversi senza rinnegare le proprie radici, mantenendo intatta quell’intensità sonora che li ha resi una delle realtà più influenti della scena alternativa internazionale.

Nati a New York nel 1990 dalle ceneri di band fondamentali della scena hardcore come Gorilla Biscuits, Youth of Today, Burn e Bold, i Quicksand hanno contribuito in modo decisivo a ridefinire i confini del genere, combinandone l’energia e l’aggressività con sonorità più ricercate e groove potenti, anticipando quello che sarebbe diventato il post-hardcore.

Pubblicato il 17 luglio 2026 per Equal Vision Records, “Bring On The Psychics” è il primo album in studio dei Quicksand dopo cinque anni e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso della band: un ponte sonoro tra la pesantezza e l’impatto del loro iconico sound anni Novanta e la ricerca sperimentale sviluppata negli anni successivi alla reunion.