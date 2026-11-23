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Secondo album per gli Aluminum di San Francisco che stavolta puntano forte su un sound più rumoroso ed energico rispetto all’esordio “Fully Beat” di due anni fa. Intensità, più chitarre e animo punk: questo volevano gli Aluminum nel nuovo album e sicuramente lo scopo è raggiunto ma, per fortuna, non certo a discapito delle altre anime della band, che si mostrano ancora in tutto il loro splendore. Ecco quindi l’attenzione per il groove, come se ci trovassimo davanti dei Primal Scream pronti a tutto, ma anche per bagliori shoegaze/indie-rock che non smettono di pulsare e qui ci vengono in mente gli Swervedriver. La bravura del quartetto è proprio quella di tenere tutto in equilibrio alla perfezione, con una bilancia che non va fuori rotta, mentre l’attenzione dell’ascoltatore è sempre sollecitata e pungolata.

Marc Leyda chiacchiera volentieri con noi sulla direzione sonora di “Iconoclast HaHa”.

L’articolo, nella sua forma originale, si trova su Rockerilla 554 di ottobre 2026.

Marc, una domanda sul titolo dell’album è inevitabile. Ma c’è un riferimento al brano “HaHa” del vostro esordio?

Non proprio! Il titolo Iconoclast HaHa mi frullava in testa da un decennio, e finalmente mi è sembrato il momento giusto per usarlo. È stata solo un po’ di fortuna che le due cose abbiano finito per coincidere, tutto qui.



Mi sembra che questo album viva di contrasti: ci sono momenti in cui non vi ho mai sentiti suonare in modo così “duro” e tagliente, ma altri in cui il ritmo prende davvero il sopravvento e poi ci sono altri momenti in cui tutto diventa intensamente etereo, intangibile. Cosa ne pensi?

A me sembra decisamente un album più duro. Sono cresciuto ascoltando musica punk, quindi questo ha sempre fatto parte del mio modo di scrivere canzoni, ma vista la situazione del mondo penso che i brani siano venuti fuori significativamente più cupi. Ci piacciono tutti i generi musicali, ma in questo album abbiamo sicuramente puntato meno sul pop. Abbiamo comunque sempre cercato di avere un piede in un altro mondo e legare brani più aggressivi a quella sorta di “intangibilità”, come dici tu, è stato sicuramente uno degli obiettivi dell’album.



Ricordo di aver letto le note stampa del primo album, che parlavano di un tema di fondo: ovvero, non lasciarsi schiacciare dalla routine quotidiana, pur continuando a trovare momenti di gioia. “Killing Time” sembra suggerire che forse anche trovare quella gioia stia diventando sempre più difficile, sbaglio?

Il mondo è decisamente peggiorato dal nostro ultimo album, ed è diventato sempre più difficile vivere per tutti. Quindi sì, per me la gioia è diventata più difficile da trovare. Speriamo che le cose possano cambiare in meglio, ma sembra sempre meno probabile con il passare degli anni.



Favoloso il brano di apertura “Give Me A Reason”: in alcuni passaggi mi vengono sempre in mente i Ride. Ci sono delle band shoegaze classiche che ammiri e che magari consideri dei modelli di riferimento?

I My Bloody Valentine sono una delle mie band preferite di sempre, insieme ai Medicine e ai Band of Susans. Non sono proprio un fan sfegatato dello shoegaze, ma sono sicuramente influenzato da quelle tre band.

“Feels Just Like It” è uno dei miei brani preferiti. Ci si potrebbe aspettare che a un certo punto scoppi un’esplosione, come se la canzone si fosse preparata per uno sfogo noise-rock, ma non succede e per me è geniale: di certo non siete una band che va sul sicuro. Mi sbaglio?

Grazie mille, sono contento che ti piaccia! Voglio decisamente spingermi oltre i limiti quando scrivo canzoni, è questo che mi mantiene interessato alla musica. Con “Feels Just Like It” stavamo cercando di ricreare la sensazione di un sogno ricordato a metà, sospeso tra due luoghi. Ma i sogni a volte possono essere confusi e inquietanti.



La prima volta che ho ascoltato “Lovely People”, mi ha colto completamente di sorpresa e mi ha lasciato senza fiato. Ho pensato tra me e me: “Qui non c’è shoegaze, non c’è groove…questo è punk“! Come è nato un brano così esaltante?

Ho sempre amato le canzoni che esplodono come un colpo di cannone, roba di band come i Naked Raygun e gli Hüsker Dü. Immagino che stessi cercando di canalizzare qualcosa del genere. Anche questa è una canzone su un incubo che ho fatto.



“An Opportunist” è strabiliante. Anche in questo caso sono rimasto sbalordito: un brano disco che punta più a stupire che a farti venire voglia di ballare. Il suono è come essere colpiti da fasci di luce. Mi piacerebbe sapere come siete arrivati al brano così come lo sentiamo. Era già così nelle vostre teste?

Ho creato un suono pulsante e crescente di chitarra e sapevo che dovevo scrivere una canzone attorno a quello. Quell’idea sonora è rimasta in sospeso per circa un anno prima che riuscissi davvero a trovare una progressione di accordi interessante in cui inserirla. Alla fine Ryann (Gonsalves, cantante e altra autrice dei brani) ha scritto un testo davvero strepitoso che si adattava perfettamente all’atmosfera e il brano è venuto fuori proprio così.

Dopo il punk, la disco e i momenti eterei, ecco un brano che dimostra quanto siano ancora forti le vostre capacità melodiche: mi riferisco ovviamente a “I’ll See You There”, che sembra quasi riportare un tocco di “semplicità” nel vostro modo di comporre. Cosa ne pensate?

Sono d’accordo, la progressione di accordi di “I’ll See You There” è quella di una canzone pop relativamente normale. L’atmosfera di quella canzone è cambiata molto una volta che abbiamo iniziato a improvvisare su di essa, sono molto contento di come è venuta fuori.



Ancora congratulazioni e grazie mille per la tua disponibilità. Un’ultima domanda: vi vedremo in Europa per promuovere questo magnifico album?

Stiamo organizzando un tour in Europa/Regno Unito per maggio 2027! Occhi aperti!