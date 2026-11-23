In occasione del 40° anniversario di “Your Funeral… My Trial”, Nick Cave & The Bad Seeds hanno condiviso filmati d’archivio inediti di un concerto del 1986 tenutosi all’International 2 di Manchester, locale ormai chiuso dal 1992.

Le registrazioni (le immagini accusano sicuramentye la vecchiaia e la riproduzione in VHS) sono state effettuate mentre la band era in tour con “Your Funeral… My Trial” e “Kicking Against The Pricks”, il loro album di cover pubblicato anch’esso nel 1986. La formazione dal vivo all’epoca era composta da Nick Cave, Mick Harvey, Blixa Bargeld, Thomas Wydler, Kid Congo Powers e Roland Wolf. Il filmato è raccolto nella playlist “Live in Manchester 1986” su YouTube