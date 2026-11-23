Dopo aver annunciato Massive Attack, The Smashing Pumpkins, Foals, Turnstile, The Chemical Brothers e altri artisti, oggi La Prima Estate annuncia il nome del terzo headliner del suo secondo weekend.
Saranno gli Alt-J a esibirsi per ultimi sabato 26 giugno sul palco del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU) in quella che sarà la loro unica data italiana del 2027.
Il trio britannico sarà il protagonista con il suo inconfondibile universo sonoro, tra indie rock, elettronica e sperimentazione.
Ad arricchire la giornata anche le Sarah Julia: il duo di Amsterdam salirà sul palco del festival in uno degli slot pomeridiani.
I biglietti per il Day 5 del festival toscano sono già in vendita su ‘Ticketone.it‘.