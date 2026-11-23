Tappa milanese per il duo musicale e nella vita a moniker Widowspeak: era da tempo che non includevano il capoluogo lombardo tra le tappe di un tour europeo – se non ricordo male l’ultima volta in Italia ci fu un passaggio in Liguria – ma cronache logistiche a parte, è un gradito ritorno per il simbiotico piccolo collettivo newyorkese in un lungo giro di concerti di supporto a “Roses“, il loro settimo album e, se vogliamo fare i ricorrenzisti, anche per celebrare al meglio 15 anni tondi tondi di onorata carriera ufficiale, manco a dirlo, underground, per quei percorsi, come piacciono a noi, immacolati, inattaccabili, sempre all’insegna di una certa ricerca e della musica che conta.

Una pausa di quattro anni dall’ultima fatica per un prezioso allargamento della famiglia di Molly Hamilton e Robert Earl Thomas, impegni importanti che hanno rallentato, il giusto e comprensibile tempo, l’attività, ma che ragionevolmente non hanno certo impedito di continuare, l’estro rimane saldo e anche “Roses” è un bel disco da tenersi stretto come tutto il loro repertorio.

Credit: Fabio Campetti

Apre la serata John Andrews, musicista americano, in giro da diverso tempo, sia come turnista in progetti di rilievo – come non citare i Woods o lo stesso Kevin Morby in solitaria – ma anche e soprattutto come cantautore con tutta una serie di lavori pubblicati da oltre una decade a questa parte: insomma non si parla certo di un novellino, ma di uno che sa il fatto suo, onorando al meglio un certo approccio a un folk ricercato e va detto che si sente eccome nei suoi brani. Talento cristallino e scrittura di livello, sconosciuto ai più (per non dire a tutti)? Può essere, anzi capita pure spesso d’incontrate artisti di livello da numeri zero, quasi una prassi.

Suona circa mezz’ora in solitaria, raccogliendo sinceri applausi per un cadeau in apertura quanto mai azzeccato, ca va sans dir, molto apprezzato, bravissimo.

Subito dopo Widowspeak on stage per una domenica piovosa in quel di Milano, che accompagna, come proposta, una delle serate migliori da un po’ di tempo a questa parte.

Credit: Fabio Campetti

Non li scopriamo certo oggi, questo simbiotico duo, che da appunto quindici anni ci delizia con filastrocche cullanti e un tono vocale che a mio parere, è uno dei migliori probabilmente di sempre, un dono genetico che rende la voce di Molly armonicamente clamorosa e credo che potrebbe cantare qualsiasi canzone, dalla più brutta alla più bella, migliorandola a prescindere, quasi da caso di studio.

Formazione a cinque compreso il sodale John Andrews che si accomoda alle tastiere, saranno sedici brani mal contati per un unico filotto perfetto in un’ora e mezza tutta d’un fiato, dove l’unione di nome e di fatto dei due protagonisti viene fuori in delicatezza sotto una lente d’ingrandimento, con quella sinergia vitale fatta di quotidianità e portata sui palchi di tutto il mondo.

Le canzoni ci sono alla grande, scannerizzato soprattutto il nuovo album “Roses”, ma ripescando, qua e la, anche da un repertorio di altissimo livello.

Live che merita tutte le lodi del caso.