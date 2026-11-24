Credit: Khristopher ‘Squint’ Sandifer

A distanza di oltre un anno dalla sua scomparsa nel 2025, la voce di D’Angelo torna a risuonare con “Kamikazi”, primo brano inedito postumo estratto dalla colonna sonora del videogioco “GTA VI” (e incluso anche nella raccolta “GTA VI: The Album (Deluxe Edition)” appena pubblicata da Atlantic Records e Rockstar Games).

Completato e approvato dallo stesso artista nel novembre del 2024, il pezzo rinnova il profondo legame tra il maestro del neo-soul e la casa di produzione videoludica, già sancito nel 2018 con l’indimenticabile “Unshaken” scritta per “Red Dead Redemption 2”.

Costruito su un groove funk irrequieto che richiama le atmosfere del capolavoro “Black Messiah”, il singolo è stato prodotto da D’Angelo insieme a Slingbaum e allo storico ingegnere del suono Ben Kane, avvalendosi di un parterre d’eccezione che comprende le batterie di Yussef Dayes e del compianto James Gadson, oltre ai contributi vocali di Nick Hakim, Jermaine Holmes, keiyA, June McDoom e di un coro di Baltimora.

Dopo l’esordio in anteprima sulle frequenze virtuali della stazione “Worldwide FM” curata da Gilles Peterson all’interno del gioco, l’uscita ufficiale del brano è stata accompagnata dalle parole del fratello Luther Archer Jr., esecutore testamentario dell’artista, che ha confermato l’entusiasmo con cui D’Angelo aveva accolto questo progetto e ha ribadito l’intenzione di pubblicare presto ulteriore materiale inedito custodito negli archivi.

Ascolta “Kamikazi”: