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I Bad Nerves porteranno in Italia il loro live show travolgente ed incendiario in occasione di 4 speciali date ad aprile 2027! La band dell’Essex si esibirà martedì 13 aprile in Santeria Toscana 31 a Milano, mercoledì 15 aprile all’Invincible Fest presso l’Hacienda Roma, venerdì 16 aprile al Locomotiv Club di Bologna e infine sabato 17 aprile al Capitol di Pordenone.

Infor e biglietti QUI.

13 aprile 2027 – Santeria Toscana 31, Milano

15 aprile 2027 – Invincible Fest, Hacienda Roma

16 aprile 2027 – Locomotiv Club, Bologna (Ingresso riservato ai tesserati AICS)

17 aprile 2027 – Capitol, Pordenone



Frutto di una notte di passione tra Ramones e Strokes, i Bad Nerves suonano brani pop distorti, feroci e velocissimi. Il loro album di debutto autoprodotto e il secondo disco, “Still Nervous”, li hanno consacrati agli occhi e al cuore di alcuni dei nomi più importanti della scena alternativa, tra cui leggende del rock come Billie Joe Armstrong dei Green Day, Stone Gossard dei Pearl Jam e Iggy Pop.

Accostati a band come Supergrass e The Hives e all’artista Jay Reatard, i Bad Nerves puntano a creare un rock diretto, travolgente e contagioso, proprio come quello che ha dato vita al genere.